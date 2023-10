Artigiani di Limbiate in lutto per Carlo Crippa. Fondatore di una storica tipografia, è stato presidente di Ala e tra gli organizzatori di tante edizioni di Expo Brianza

Gli artigiani di Limbiate perdono un punto di riferimento e la città un pezzo di storia: addio a Carlo Crippa, fondatore di una storica tipografia, per decenni impegnato nell’Associazione Artigiani di Limbiate (Ala), ricoprendo anche il ruolo di presidente, sempre in prima linea per tante iniziative a favore della categoria e per varie edizioni di Expo Brianza. Crippa è venuto a mancare mercoledì all’età di 80 anni.

L'impresa aperta insieme alla moglie

Prima di iniziare la sua avventura imprenditoriale, Crippa è stato un grafico e un agente di commercio presso la Atem di via Marconi, nota azienda chiusa ormai da anni, dove conobbe la moglie Fioralba Cavallucci che ha sposato nel 1968. Dieci anni dopo, le 1978 la coppia decise di aprire insieme la ditta Grafiche Effeci: fino al 2005 la sede era a Limbiate, poi il trasferimento a Ceriano Laghetto, in un capannone di via Stabilimenti.

L'impegno nell'Ala ed Expo Brianza

I suoi capisaldi sono stati passione per il lavoro, profondo attaccamento alla famiglia e costante impegno nell’Associazione Artigiani di Limbiate a cui Crippa è stato legato per oltre trent’anni, ricoprendo anche il ruolo di presidente fino al 2014. Un impegno costante il suo, dedicato alla difesa della categoria, soprattutto dei piccoli artigiani. Crippa è stato componente del direttivo territoriale di Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato) e ha contribuito a fondare Expo Brianza ricoprendo anche il ruolo di presidente di alcune edizioni.

I funerali di Carlo Crippa saranno celebrati oggi, venerdì 6 ottobre, alle 16,30 in chiesa San Giorgio a Limbiate