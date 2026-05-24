Artigiani e IA: a Vimercate un corso per usarla nel lavoro quotidiano

L’Intelligenza Artificiale entra sempre più nel lavoro quotidiano delle imprese artigiane. Per supportare imprenditori e imprenditrici nell’utilizzo concreto di questi

strumenti, APA Confartigianato Imprese promuove un ciclo di corsi dedicati all’IA applicata alle attività artigiane, inseriti all’interno di un percorso formativo più ampio pensato per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale.

Il percorso

L’iniziativa ha già registrato un forte interesse sul territorio: le prime due edizioni del corso, svolte a Monza, hanno fatto registrare il tutto esaurito, confermando l’attenzione crescente delle micro e piccole imprese verso strumenti innovativi e concreti. L’obiettivo è fornire competenze pratiche e immediatamente spendibili: dall’automazione dei processi alla comunicazione digitale, fino all’ottimizzazione del tempo e dei costi aziendali.

L’Intelligenza Artificiale, infatti, non è più solo teoria, ma uno strumento concreto per migliorare l’organizzazione e aumentare la produttività nel lavoro di tutti i giorni.

Tra i prossimi appuntamenti, una nuova data è prevista a Vimercate sabato 13 giugno alle 9.30, presso la Libreria Il Gabbiano, in Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1. Il

corso, di livello base e rivolto a titolari e collaboratori di micro e piccole imprese, sarà guidato da Gianluigi Bonanomi, giornalista, formatore ed esperto di IA, e offrirà un’introduzione chiara e operativa all’Intelligenza Artificiale, con esempi concreti di utilizzo nelle attività quotidiane. Il corso ha la durata di 3 ore e terminerà alle 12.30.

Durante l’incontro i partecipanti impareranno a utilizzare strumenti di IA in modo semplice, automatizzare attività ripetitive e migliorare la comunicazione e la gestione dei clienti. I posti sono limitati. La quota di partecipazione è di 80 euro per gli associati e 100 euro per i non associati (più IVA). Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo istituto.gatti@apaconfartigianato.it entro lunedì 8 giugno 2026.

Il percorso proseguirà nei mesi di giugno e luglio con nuove date già in programma dedicate a un corso di livello avanzato, pensati per le imprese che desiderano approfondire ulteriormente l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei propri processi aziendali. Tutti i corsi sono organizzati dall’Istituto Gatti di APA Confartigianato Imprese.