Apa Confartigianato

A Cesano Maderno prima la Messa e poi la benedizione dei furgoni.

Gli artigiani dell'Apa Confartigianato affidano al patrono preoccupazioni e speranze. Ieri sera, sabato 19 marzo, la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Cesano Maderno ha accolto la Messa voluta dall'Apa Milano - Monza e Brianza in occasione della festività di san Giuseppe.

Artigiani in festa per il patrono san Giuseppe

"Siamo stati messi tutti alla prova dai due anni di pandemia e il presente è ancora difficile: la guerra in Ucraina, la difficoltà nel reperire le materie prime, il caro bollette dell'energia e del gas. Tutto rallenta i nostri programmi e ci preoccupa - ha commentato il presidente Giovanni Barzaghi a margine della celebrazione - Nella speranza che prevalga il buonsenso e torni la pace, noi continuiamo a lavorare con tenacia e volontà, consapevoli che mai come adesso il valore del nostro artigianato è riconosciuto nel mondo". Presenti all'Eucarestia diversi presidenti delle sezioni di Monza e Brianza: Giovanni Mantegazza (Lissone), Pier Coscia (Carate Brianza), Enrico Messa (Verano Brianza), Maria Pia Colombo (Meda) e Matteo Pogliani (Seveso). Con loro anche il presidente Anap Milano – Monza e Brianza, il cesanese Ernesto Mornatta e, ovviamente, Paolo Rastellino, presidente della sezione Apa di Cesano Maderno. A nome dell’Amministrazione comunale, invece, gli assessori Marianna Ballerini e Salvatore Ferro.

Il dono degli artigiani per monsignor Angaroni

Sull'altare, con don Stefano Gaslini, responsabile della Comunità pastorale Pentecoste, e don Luigi Bosisio, anche il vicario episcopale della zona V Monza, monsignor Luciano Angaroni. Dopo la Messa monsignore Angaroni ha impartito la benedizione ai furgoni degli artigiani, una dozzina, schierati sul sagrato e in piazza. Per il presidente della sezione di Cesano Maderno, Paolo Rastellino, è stata l'occasione per consegnarli, a nome di tutti, la fedele riproduzione di un banco da falegname in miniatura. "Ho sempre nutrito ammirazione per il vostro ingegno e la vostra laboriosità" le parole del monsignore, che ha esortato gli artigiani a continuare a lavorare "per la gloria di Dio". Riferimento alla parte finale della preghiera letta al termine della Messa: "Se lavoro per amor del bene, resterò nel bene. E lavorare bene è al tempo stesso lavorare per la tua gloria".