Ascensore fuori uso da oltre un anno: "Siamo prigionieri in casa"

«Il nostro ascensore non è utilizzabile da più di un anno: in un condominio abitato da anziani, invalidi e madri con bambini piccoli, questo non è ammissibile». La denuncia è dei condomini delle abitazioni di via De Amicis 10 a Meda, gestite dal Comune, che da tempo sono costretti a vivere tra incuria e lavori iniziati e mai conclusi.

Tanti danni dopo l'esondazione del Tarò

Costi troppo alti per una condizione di vita non soddisfacente: quello di via De Amicis è un condominio che nell’ottobre del 2023 ha ricevuto il colpo di grazia con l’esondazione del torrente Tarò, che scorre proprio di fianco al palazzo.

«Quando il fiume è straripato l’acqua arrivava all’altezza dei letti per chi abitava al primo piano, per fare uscire alcuni degli inquilini è addirittura dovuta arrivare la Protezione Civile - hanno spiegato i condomini - L’acqua ha lasciato tanti problemi, che nonostante le continue segnalazioni non sono stati ancora risolti».

Ascensore fuori uso da oltre un anno

La prima lamentela, tra tutte, è quella per l’ascensore rimasto guasto a causa della forte alluvione:

«Per mesi ci siamo sentiti dire che avrebbero risolto il problema e ad agosto i lavori sono effettivamente iniziati - hanno affermato i condomini - Sembrava che la cosa fosse risolta, ma è stata l’ennesima presa in giro: nonostante ora l’ascensore funzioni da mesi, ci impediscono di usarlo».

"Situazione complicata per anziani e disabili"

Secondo il racconto degli abitanti, infatti, Comune e amministratore condominiale avrebbero tardato a chiamare un collaudatore, l’ultimo tassello per far ripartire l’ascensore.

«La situazione è difficile perché questo palazzo è abitato da anziani e invalidi, che contavano sull’ascensore per vivere la vita di tutti i giorni. Noi continuiamo a chiamare il Comune e a chiedere che venga fatto qualcosa, ma per ora ci sentiamo solo abbandonati».

Il sindaco: "A giorni il collaudo"

Il sindaco Luca Santambrogio ha assicurato che nei prossimi giorni è previsto il collaudo dell'ascensore, a seguito del quale potrà finalmente essere di nuovo utilizzato.