Ascoltati i residenti, via Velasca non sarà a senso unico

Via Velasca non sarà a senso unico. Hanno "vinto" i 400 residenti che hanno sottoscritto la petizione per dire no al progetto pensato dall'Amministrazione comunale di Vimercate per la viabilità della frazione.

Durante la seduta di Consiglio comunale di ieri, martedì 24 settembre, il sindaco Francesco Cereda ha annunciato infatti una modifica parziale, ma sostanziale, del progetto che aveva provocato una levata di scudi. Tanto che nella seduta di ieri era prevista anche la discussione di un ordine del giorno presentato dalle forze di minoranza; documento che chiedeva di bloccare il progetto ed eventualmente di sottoporre la proposta dell'Amministrazione comunale a referendum. Alla seduta hanno preso parte anche decine di residenti di Velasca, come già successo un paio di settimane fa in occasione di una Commissione territorio convocata per discutere del tema.

Il nuovo progetto che cancella il senso unico su via Velasca

Il primo cittadino ha però spiazzato tutti annunciando la decisione di revocare il senso unico su via Velasca, previsto in origine nel tratto tra via don Romeo Rosa e piazza Giordano Bruno. Un intervento che rientra in un più ampio progetto di sistemazione della viabilità, moderazione del traffico e messa in sicurezza di pedoni e ciclisti.

Un collegamento ciclabile protetto fino a Oreno

No al senso unico, ma sì alla pista ciclabile che, proprio su precisa richiesta dei residenti, verrà prolungata fino a via Einstein garantendo quindi un collegamento protetto da e per Oreno. Sempre su via Velasca verrà realizzato, a compensazione della mancata introduzione del senso unico, un nuovo attraversamento rialzato, oltre ai due già presenti, per costringere i veicoli a motore a rallentare. Cancellati, invece, i parcheggi.

Estesa la zona a 30 km/h

Estesa l'area della zona 30 km/h, che su via Velasca non si fermerà all'incrocio con via don Romeo Rosa ma proseguirà fino a via Einstein; quindi di fatto per quasi tutta l'estensione della via. L'introduzione della zona 30 è infatti condizione necessaria per procedere con il restringimento della carreggiata indispensabile per ricavare lo spazio per la ciclabile, che sarà divisa dalla strada con un cordolo.

Confermato i sensi unici in via Ungaretti e via don Romeo Rosa

Confermati anche i sensi unici lungo via Ungaretti (per ricavare spazio anche per i parcheggi) e via don Romeo Rosa.

"Sin dal primo momento avevo detto che avremmo preso in esame le proposte dei residenti che non snaturassero il principio del progetto, ossia la tutela di pedoni e ciclisti - ha commentato il sindaco Francesco Cereda - La nuova proposta, che cancella il senso unico su via Velasca ma prolunga la ciclabile fino a via Einstein garantendo una continuità fino a Oreno, ci sembra il giusto compromesso".

I velaschesi esultano

Così la pensano anche i residenti firmatari della petizione, che hanno espresso soddisfazione per la nuova proposta progettuale.