Asfalto e porfido da rifare, chiudono via santa Maria Molgora e via Vittorio Emanuele II

Il Comune di Vimercate mette mano a via santa Maria Molgora e via Vittorio Emanuele II, che chiudono parzialmente al traffico.

L'intervento su via Santa Maria Molgora

E’ ancora presto per esultare perché non si tratta di una sistemazione definitiva. Di certo, però, i lavori in partenza lungo il tratto più disastrato di via Santa Maria Molgora dovrebbero garantire, almeno per alcuni mesi, un transito più agevole. Stop quindi alle voragini che sino ad ora rendono il passaggio sulla strada un vero e proprio incubo.

Da lunedì prossimo, 13 gennaio, è infatti prevista la messa in sicurezza del tratto più ammalorato della via e in particolare quello compreso tra la via Rovereto fino all’intersezione con via Bolzano.

Condizioni meteo permettendo i lavori si concluderanno sabato 25 gennaio; il tratto interessato dalle opere sarà chiuso al traffico veicolare e potranno transitare solo i residenti. In particolare è previsto il rifacimento di parte del fondo e dell’asfalto per una spesa complessiva di circa 50mila euro. Non più e non solo, quindi, come fatto fino ad ora in maniera inefficacia, il rattoppo delle buche più grandi e pericolose.

In attesa dell'intervento definitivo e della rotonda

"Dopo questo primo intervento di messa in sicurezza - si legge in una nota diffusa da Palazzo Trotti - l’Amministrazione comunale prevede un successivo intervento organico su tutta la via che andrà a completarsi con la nuova rotonda tra via Bolzano e via Santa Maria Molgora che sarà realizzata dalla Provincia di Monza e Brianza".

Intervento definitivo di riqualificazione della via che avverrà con ogni probabilità, però, non prima del 2026; per una spesa complessiva di almeno un milioni di euro. L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di inserire l’intervento nell’elenco delle opere che Pedemontana realizzerà a compensazione dell’impatto sul territorio di Vimercate della tratta C dell’autostrada.

Via Vittorio Emanuele II

Quattro gli step previsti, invece, per sistemare interamente la pavimentazione di via Vittorio Emanuele II.

Lunedì prossimo, 13 gennaio, partirà un pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria che riguarderanno le pavimentazioni lapidee più soggette ad usura lungo il principale viale di accesso al centro storico. Il progetto prevede il riutilizzo della pavimentazione in porfido esistente e il risanamento della fondazione stradale.

Quattro fasi

Già definite quattro fasi.

Le prime due si concluderanno entro la fine del mese di gennaio e le successive due entro la metà del mese di febbraio. Durante tutto il periodo dei lavori sarà sempre garantito l’accesso pedonale lungo i marciapiedi.

La prima fase, dal 13 al 19 gennaio, interesserà il tratto da piazza Marconi fino al numero civico 65. Durante questo periodo sarà vietato il transito veicolare. Per accedere al centro storico sarà invertito il senso di marcia di via Cereda in direzione ovest-est, in direzione quindi di via Vittorio Emanuele. All’intersezione tra via Cereda e via Vittorio Emanuele II i veicoli avranno l’obbligo di svolta a sinistra mentre i soli residenti del tratto intercluso di via Vittorio Emanuele ma non oggetto di lavori potranno svoltare a destra per raggiungere l’ingresso alle rispettive abitazioni. In tale tratto sarà consentito il doppio senso di marcia.

Seconda fase dal 20 al 26 gennaio: il cantiere interesserà il tratto dal civico 65 fino all’incrocio con via Cereda. Anche in questo caso inversione del senso di marcia su via Cereda. I soli residenti di via Vittorio Emanuele II da piazza Marconi al civico 65 potranno utilizzare il tratto di via fino a doppio senso di circolazione.

Condizioni meteo permettendo, si passerà poi alla terza fase, prevista dal 3 al 9 febbraio. I lavori interesseranno il tra l’ingresso del Must e via Terraggio Molgora. Sarà vietato il transito veicolare ad eccezione dei residenti interessati dal tratto dei lavori e sarà ripristinato il senso unico di via Cereda in direzione est-ovest, cioè verso via Ospedale.

L’ultima fase è prevista dal 10 al 16 febbraio quando il cantiere si sposterà nel tratto tra via Terraggio Molgora e piazza Roma/via Cavour. In questa fase sarà vietato il transito veicolare, ad eccezioni dei residenti interessati dal tratto dei lavori.

L'assessore