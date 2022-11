Asfalto rifatto nelle strade nevralgiche della città

Quasi 200mila euro per rifare l'asfalto di uno degli svincoli e di una delle strade più trafficati di Vimercate.

Nella seduta di mercoledì 2 novembre la Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Cereda ha deliberato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di asfaltatura dello svincolo ex Esselunga e la via Rota tratto compreso tra via Trieste e via Ronchi.

I lavori sono stati individuati dall’Ufficio lavori pubblici sulla base dei visibili segni di ammaloramento e sulla specificità delle stesse vie molto trafficate.

Punti nevralgici della viabilità di Vimercate

In particolare lo svincolo ex Esselunga rappresenta il collegamento tra la Sp2, provenienza da est, e la via Trieste e il raccordo tra l’uscita 19 della Tangenziale Est (direzione nord) e il centro cittadino; mentre la via Rota, nel tratto compreso da via Trieste a via Ronchi, è uno dei principali accessi al centro ed alla circonvallazione interna.

Lavori nella primavera 2023

La spesa prevista per i lavori ammonta a 190.000 euro e i lavori saranno realizzati nella primavera del 2023.