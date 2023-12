Giochi, laboratori creativi, letture magiche e tante sorprese. Insomma un ‘Campus tra i fiocchi’ .

Asili nido comunali aperti durante le festività

Così è stato ribattezzato il servizio integrativo del calendario di funzionamento degli asili nido comunali promosso dal Comune di Desio in collaborazione con la Cooperativa Stripes, che gestisce i servizi della fascia d'età 0/3 anni. Un servizio rivolto ai bambini che già frequentano gli asili nido comunali di via Adamello e via Diaz e aperto fino ad un massimo di 30 bambini per struttura che potranno usufruirne nel periodo dal 27 al 29 dicembre 2023 , dalle ore 9 alle 16.

Gratuito ma prenotazione obbligatoria

Il servizio sarà erogato a titolo gratuito, ma con prenotazione obbligatoria compilando il modulo di pre-iscrizione a questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Ye7aBc1-qBUQzM9DAZm1IGPyM3HLtiCZzvtYOQxOaqXllQ/viewform entro e non oltre il 15 dicembre 2023 .

Sarà riservata priorità alle famiglie che effettueranno la domanda per più giorni, in modo da garantire la continuità dei gruppi. La coordinatrice, una volta ricevuta la documentazione, invierà la conferma di partecipazione e la modulistica da sottoscrivere, per poi completare l'iscrizione. Anche attraverso il QR code presente sulla locandina si può accedere al modulo di pre-iscrizione.

“Vogliamo andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano e non possono contare su qualcuno che si occupi dei bimbi – dichiara l’Assessore ai Servizi per l’Infanzia Andrea Civiero - per rispondere meglio alle necessità delle famiglie che richiedono orari e periodi di apertura dei servizi educativi diversi da quelli consueti, senza alcun costo aggiuntivo”.

Il programma promosso da Regione Lombardia

Il programma è realizzato nell’ambito del progetto “INCLOUD 2.0 - e il cielo è sempre più blu”, promosso e finanziato da Regione Lombardia tramite il bando “RESTIAMO INSIEME 2023", un progetto che con l'azione Campus tra i fiocchi punta a valorizzare la sinergia tra Comune, associazioni e cooperative, con l’obiettivo di offrire alle famiglie un tempo educativo e di gioco durante le giornate di chiusura del servizio per le vacanze natalizie.

Per informazioni nido via Adamello 0362 392308 // nido via Diaz 0362 624954

(foto archivio)