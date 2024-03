Asilo Tagliabue, il prefabbricato verrà reso più bello e accogliente dai bimbi con l'aiuto del "pittore dei Navigli"

Il prefabbricato dell'asilo "Tagliabue" di Villasanta, ubicato nel giardino della scuola elementare "Villa" sarà più bello e accogliente grazie al lavoro che i piccoli della scuola primaria stanno portando avanti da alcuni giorni insieme all'artista Gregorio Mancino, in arte Greg, conosciuto da tutti come il "Pittore dei Navigli".



Dunque a partire dalla prossima primavera, indicativamente dal mese di maggio i piccoli della scuola materna potranno fruire di un ambiente più colorato e adatto alle esigenze didattiche.

Già da alcuni giorni, dicevamo, l'artista milanese, in maniera completamente gratuita, sta incontrando alcune classi della scuola Villa che si sono rese disponibili a partecipare al progetto di decorazione del prefabbricato, come confermato dallo stesso artista.

Chi è Gregorio Mancino?

Gregorio Mancino, in arte Greg ha fondato la Movimentart (arte in movimento), è un artista conosciuto in tutto il mondo per i suoi “cuori”. Il suo studio-laboratorio si trova a Milano. Al numero 4 dell’Alzaia Naviglio Grande, c’è una porta gialla con sopra dipinto un grande cuore bicolore, che conduce verso un mondo d’arte e di colori. Da oltre trent’anni l’artista lavora nel suo studio sui Navigli, ma si dichiara cittadino del mondo, ama viaggiare e conoscere la gente. Pittore del cuore e del colore, ricicla materiali che trova ovunque. Raccoglie qualcosa che lo incuriosisce e lo trasforma in un tripudio di colori in maniera assolutamente originale. La sua arte giocosa e bizzarra è stata apprezzata molto dalla poetessa Alda Merini e dallo stilista Elio Fiorucci. Secondo la sua filosofia, tutto si risolve con un sorriso, quello del cuore. I coloratissimi cuori, dai colori giallo, arancio e rosso con il ricciolo finale sono da sempre la sua firma. Gregorio Mancino li dipinge a mano, rendendoli unici. Un anno fa, nell'aprile del 2023, Mancino è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana da parte del presidente Sergio Mattarella. "Sono orgoglioso di poter collaborare con le scuole di Villasanta" "Sono approdato a Villasanta grazie alla grande amicizia che mi lega con il sindaco Luca Ornago che mi aveva parlato di questo progetto - ha sottolineato l'artista - Come dico sempre, non servono grandi cose per dare un contributo e provare, ciascuno nel suo piccolo, a rendere il mondo un posto migliore: occorrono solo mani, testa e cuore. Quando agiscono insieme, l'uomo può fare di tutto. E così, insieme ad alcune classi della scuola elementare Villa, proveremo a rendere più bello e accogliente il prefabbricato. Attualmente siamo ancora nella fase di studio di cosa poter dipingere sulle pareti esterne e sto raccogliendo tutte le idee che nascono direttamente dall'estro dei piccoli. I veri artisti sono loro e le idee che verranno rappresentare sono quelle che nasceranno dalla loro mente. Tra i soggetti preferiti abbiamo quelli dell'ambiente e della pace, ma siamo aperti a tutte quelle rappresentazioni che abbiamo un significato intrinseco importante".

Un prefabbricato tutto per loro Il prefabbricato della discordia, così ribattezzato per via delle polemiche sollevate per molti mesi dalla candidata sindaco di "Io Scelgo" Gaia Carretta per via della sua ubicazione, è entrato ufficialmente in funzione nel giugno del 2023 per ospitare alcune attività dei piccoli dell'Infanzia Tagliabue a seguito della mancata agibilità del plesso scolastico di via Villa. L'idea di pitturare esternamente il prefabbricato era stata lanciata proprio da Carretta durante una riunione dell'associazione genitori di Villasanta nel novembre del 2022. Successivamente un gruppo di genitori tramite "Assogen" aveva chiesto la disponibilità all'Amministrazione comunale per portare avanti questo progetto. Un'idea che è stata infine spiegata al Consiglio di Istituto che ha dato il via libera. Da allora sono in pieno uso tutti gli spazi: l'aula più grande adibita a palestra (ma anche ad altri usi), le due aule più piccole per le attività creative e di biblioteca, i servizi igienici «in miniatura».

Il costo totale dell’opera

A consuntivo, il costo complessivo dell'opera è stato di 403mila euro, comprensivi di: progettazione, struttura, piattaforma in calcestruzzo con allacciamenti, allestimenti interni. Ai quali vanno aggiunti i costi per la riqualificazione del giardino esterno, che ammontano a poco più di 150mila euro. Mentre è già stato approvato il progetto preliminare per il rifacimento del giardino (i lavori prenderanno il via al mese di luglio= che porterà una riorganizzazione degli spazi, il nuovo manto erboso su 1900 metri quadrati di terreno, nuovi giochi e nuove piantumazioni. Nella striscia d'ingresso il giardino avrà erba sintetica ( per 450-500 metri quadrati) come richiesto dalla scuola. Lo scopo è quello di far giocare i bambini all'aperto più frequentemente: anche quando, dopo le piogge, il giardino risulta bagnato e fangoso, inadeguato all'uso.

L’Obiettivo dell'Amministrazione comunale di Villasanta è quello di migliorare la fruibilità delle aree esterne della scuola, integrando e connettendo lo spazio interno del plesso scolastico (che, ricordiamo, accoglie anche il prefabbricato utilizzato dai piccoli dell’asilo Tagliabue) con lo spazio verde esterno, creando nuove occasioni per attività ludico e ricreative.

Il giardino esterno

Il progetto prevede il rifacimento di parte del marciapiede esistente lungo il perimetro est e ovest della scuola, in calcestruzzo

a finitura pettinata. Verrà realizzato ex novo un marciapiede, lungo il perimetro nord della scuola, di collegamento tra il tratto di marciapiede collocato a ovest e la scala antincendio di nuova edificazione, anch’esso in calcestruzzo. Inoltre l'Amministrazione comunale ha previsto anche il rifacimento della pavimentazione del viale carraio di accesso da via Cesare Battisti con calcestruzzo drenante dalle alte prestazioni che sopporta il transito di mezzi pesanti. Per quanto riguarda l’area verde che verrà utilizzata dagli studenti durante l’intervallo è prevista la realizzazione del giardino in erba sintetica nell’area antistante la porzione di scuola dedicata all’infanzia che affaccia su via Ada Negri (sarà di circa 500 metri quadrati) e il nuovo prefabbricato adibito ad attività ludico ricreative. Nel progetto è stata prevista anche la realizzazione di due aree giochi, la prima ubicata nell’area di riqualificazione con erba sintetica e la seconda alle spalle della scala antincendio . Verrà riqualificato anche il giardino in erba naturale con sistemazione degli avvallamenti, risemina con prato naturale e piantumazione di sei arbusti (tigli e ciliegi) e realizzazione degli orti didattici con relativa recinzione in legno. Verranno sostituiti anche tutti i cancelli di ingresso.