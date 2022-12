"Aspettando il Natale" con Skating Veduggio. Alla festa in palestra più di cento pattinatori e un pubblico molto numeroso

Festa di Natale con esibizione per gli allievi dello Skating Veduggio. All'evento hanno partecipato più di cento pattinatori e pattinatrici dell'associazione sportiva (che conta in tutto 130 iscritti): il pubblico sugli spalti in palestra è stato molto numeroso, tanto che gli organizzatori hanno dovuto portare in scena lo spettacolo "Aspettando il Natale" in due turni.

Saluti e ringraziamenti

Alla serata presentata da Graziella Giudici sono intervenuti la presidente Mariella Carena, il vicepresidente Paolo Belletti (che è anche capogruppo di maggioranza a Sirtori), le allenatrici Caterina Ciceri e Claudia Redaelli. Ha portato i suoi saluti anche il sindaco di Veduggio, Luigi Dittonghi, che ha ringraziato per l'attività svolta dall'associazione sportiva. A sua volta Skating Veduggio ha ringraziato l'Amministrazione comunale per la vicinanza e il supporto.