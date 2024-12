Grande successo per l'iniziativa "Aspettando il Natale" di Aicurzio.

Aspettando il Natale fa il pienone

Sabato 30 novembre, nel pomeriggio la Pro Loco, insieme a tutte le associazioni cittadine e non, l'Amministrazione comunale e i commercianti, hanno consentito alla comunità del piccolo borgo brianzolo, di accendere il Natale in paese.

A partire da primo pomeriggio in piazza Colombo sono arrivati i mercatini, con la casetta di Babbo Natale per la raccolta delle letterine e degli apprezzatissimi laboratori per bambini. Alle 18, il clima si è riscaldato ulteriormente con il rito dell'accensione dell'albero e delle luminarie.

La soddisfazione della Pro Loco

Un pomeriggio dunque ricco di eventi che ha visto anche una grandissima partecipazione da parte della cittadinanza aicurziese, come sottolineato dal presidente della Pro Loco cittadina, Luca Sanseverino:

"La risposta del pubblico è stata oltre le aspettative, tanti bambini ma anche tanti adulti hanno trascorso volentieri qualche ora con noi. Quello che nasceva come un evento principalmente indirizzato ai bimbi, si è trasformato in una occasione di incontro e collaborazione tra i diversi gruppi che operano sul territorio ma anche una grande occasione di socialità. Il tutto si è poi concluso con un piccolo intervento del Sindaco, l'accensione dell'albero e delle luminarie ed un brindisi finale. A nome della Proloco di Aicurzio, devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e non possiamo che essere più che soddisfatti per la buona riuscita dell'evento".