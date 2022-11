Con la fotografia "Giochi di colore" Gianluca Buian di Meda si è aggiudicato la 28esima edizione del Premio di fotografia "Il mondo in un click" organizzato a Cesano Maderno dagli Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo.

Assegnato il premio di fotografia Il mondo in un click

Foto 1 di 3 Gianluca Buian Foto 2 di 3 Giorgio Cottini Foto 3 di 3 Alice Mauri

Nel fine settimana, all’auditorium Disarò, la cerimonia di premiazione, alla presenza dell’assessora Cinzia Battaglia. "La poca originalità è compensata dall'abilità del fotografo nella tecnica fotografica e gestione del colore" la motivazione della commissione artistica, che si è espressa all’unanimità. Secondo premio per Giorgio Cottini di Arcore con la fotografia "Info su …", capace di "fare immergere lo spettatore nella vita di oggi" e di mostrare un "piacevole contrasto tra serenità e disagio". Ad Alice Mauri di Cesano Maderno con "Curiosità" il terzo posto. La giuria ha premiato "l’ottima tecnica fotografica" e il messaggio e il titolo "attinenti".

I riconoscimenti e le menzioni

Riconoscimenti a: Paolo Argine di Saronno (VA) con "Scie luminose in una notte d'autunno", Elisabetta Mazzon di Meda con "Broken", Mauro Fumagalli di Cassano d'Adda con "Via di fuga". Diploma, infine, a Franco Miglino di Cesate (MI) per "La bellezza che nutre", Tommaso Finizio di Cesano Maderno per "Alla scoperta di me", Giorgio Cottini di Arcore per "Ripari". Gli scatti dei 49 fotografi amatoriali che hanno partecipato alla rassegna resteranno esposti fino a domenica 20 novembre. La mostra è aperta sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.