Assegnazione degli alloggi pubblici: aperto il secondo bando dell'anno

E’ aperto il secondo bando dell’anno per l’assegnazione degli alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP – edilizia residenziale pubblica), disponibili per i residenti e lavoratori dei Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo.

“Grazie a Regione Lombardia quest’anno siamo riusciti a offrire, oltre a quello pubblicato a marzo, due diversi bandi per poter assegnare alloggi a chi è in attesa - dichiara l’Assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari - La normativa impone di effettuare tutte le pratiche online, ma abbiamo comunque messo a disposizione alcune modalità di assistenza alla compilazione, per offrire supporto, oltre alla possibilità di ottenere informazioni precise per l’invio delle richieste".

Le unità abitative assegnabili

Sono 25 le unità abitative immediatamente assegnabili: 4 a Cesano Maderno (di proprietà comunale), 13 a Limbiate (di proprietà ALER VA-CO-MB-B.A ), 8 a Nova Milanese (di proprietà di ALER VA-CO-MB-B.A) e 3 sono invece le case a Desio (di proprietà comunale), che potranno essere attribuite entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Presentazione delle domande

Le richieste possono essere presentate dalle ore 10 del 23 ottobre sino alle ore 18 del 23 novembre 2023, esclusivamente in modalità digitale, utilizzando la piattaforma informatica regionale: https://www.serviziabitativi. servizirl.it/serviziabitativi/

Per presentare la domand a è necessario essere in possesso di :

1) le credenziali per l'accesso alla piattaforma regionale servizi abitativi ( SPID, oppure CIE ovvero CRS con relative password o PIN)

2) la marca da bollo da € 16,00 (o in alternativa la carta di credito)

3) l'attestazione ISEE in corso di validità (cioè richiesta dopo il 1° gennaio 2023)

4) eventuale percentuale d'invalidità riconosciuta (indicata sul certificato di invalidità)

5) avere con sé il proprio cellulare o smartphone (per l'uso delle credenziali di SPID e per la ricezione di SMS).

Assistenza

Per richiedere assistenza nella compilazione, sono a disposizione:

- 1 postazione assistita - per i soli residenti nel Comune di Desio - presso l’ingresso A del Comune di Desio, previa prenotazione obbligatoria al numero 0362392516

- ALER VA-CO-MB-B.A.

- 1 postazione assistita disponibile presso la sede ALER Uog Monza via Baradello, 6: il lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 previa prenotazione obbligatoria telefonando al n. 393.8229780.

- Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”

Classi d’apprendimento prenotabili telefonando al n. 0362.391774 il venerdì precedente dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

n. 6 postazioni disponibili per classe d’apprendimento, dalle ore 14:30 alle ore 16:30:

- martedì 7 novembre 2023,

- martedì 14 novembre 2023

- Organizzazioni sindacali che il 31 gennaio 2022 hanno sottoscritto il protocollo di intesa con Regione Lombardia:

- SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)

- SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio Lombardia)

- Unione Inquilini Coordinamento Regione Lombardia

- UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio della Lombardia

- CONIA (Confederazione Nazionale Inquilini Associati)

- A.S.I.A. (Associazione Inquilini Abitanti)

- Feder.casa Regione Lombardia

- Sportello SI - prenotazione obbligatoria il martedì dalle 10 alle 12 al numero 329/1940603

- Volantino SI

Per ricevere supporto tecnico nella compilazione della domanda, rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica: