Assemblea al Centro Il Girasole: bilanci, proposte e nuovi progetti per il 2025

Nei giorni scorsi a Desio l’annuale assemblea del Centro Il Girasole ha rappresentato un momento importante per fare il punto sulle attività del 2024, per parlare di progetti futuri e per affrontare importanti questioni che coinvolgono i frequentatori della struttura.

"Durante lo scorso anno abbiamo seguito le nostre attività ordinarie, come la tombola o il ballo con musica dal vivo, che proponiamo tutte le settimane – ha spiegato Daniela Foglieni, operatrice del centro ricreativo di Desio – Accanto a questi appuntamenti ci sono stati alcuni progetti creati in occasione delle festività, come gli spettacoli di teatro, uno per la festa della mamma e uno per celebrare il Natale".

Tra i presenti la responsabile dell’area anziani dei Servizi sociali, Simona Gruttadaria e l’assistente sociale Martina Zoia. Alla stesura delle linee guida per il 2025 ha collaborato anche il Comitato di coordinamento, composto da cinque ospiti e coordinato dalla presidente Patrizia Destro.

Servizi confermati e nuove richieste: proposta l'apertura il sabato

Tra le attività confermate per il nuovo anno c’è il laboratorio teatrale, molto apprezzato dai cittadini.

"Riproporremo anche il progetto orti, che l’anno scorso è stato portato avanti in collaborazione con il Centro Diurno Disabili di via Santa Liberata – ha proseguito Foglieni – Quest’anno coinvolgeremo invece i bambini della scuola dell’infanzia Sacro Cuore, che aiuteranno gli ospiti del centro con i laboratori di semina e il travaso delle piantine una volta cresciute".

Durante l’assemblea non sono mancate le richieste da parte dei partecipanti, tra cui la proposta di aprire lo spazio anche il sabato.

"Questo è un tema che abbiamo già affrontato in passato, ma sono troppo pochi gli ospiti che desiderano avere il Centro disponibile anche il sabato; se in futuro diventasse un’esigenza maggiore porteremo questo progetto alla prossima Amministrazione comunale", hanno spiegato i presenti.

Importanti traguardi raggiunti: consegnate le pettorine al gruppo di cammino

Tra i temi caldi della discussione anche la situazione del tetto della struttura che ospita Il Girasole, danneggiato dai violenti nubifragi del luglio 2023.

"L’ex Amministrazione aveva stanziato dei fondi per un intervento su tutta l’area dell’ex ospedale, ma il piano si è fermato con l’interruzione del mandato – hanno proseguito dal Centro – Per ora siamo costretti a coprire le aree danneggiate con della plastica".

L’assemblea si è conclusa con un momento molto atteso dal gruppo di cammino: la consegna delle pettorine per essere più visibili durante le camminate, una richiesta avanzata da tempo. "Finalmente siamo riusciti a consegnare le pettorine, fornite dall’assessore Fabio Sclapari a dicembre", ha concluso Foglieni.