Assessori licenziati, le minoranze: "La sindaca relazioni in Consiglio"

“La Giunta Borroni è allo sbando, siamo preoccupati per la città”. Dopo il commento a caldo di ieri, lunedì, del circolo dem di Seveso, è arrivata in queste ore la non meno dura nota congiunta dei consiglieri comunali che siedono all’opposizione: Giorgio Garofalo (Seveso Futura), Pietro Aceti (Lista Butti), Gianluigi Malerba e Anita Argiuolo (Partito Democratico). Al centro il licenziamento degli assessori Patrizia Del Pero (Lega) e Antonio Santarsiero (Fratelli d'Italia) da parte della sindaca Alessia Borroni

"Certificazione di un fallimento"

“È la certificazione del fallimento dell’Amministrazione di centrodestra a guida Alessia Borroni”, denunciano i gruppo consiliari di minoranza.

“Le recenti decisioni della sindaca di Seveso, che ha ‘licenziato’ altri due assessori, portano a quattro il numero di cambi in Giunta dall'inizio della legislatura. Questo continuo rimpasto ci preoccupa profondamente come rappresentanti delle minoranze consiliari - sottolineano da Seveso Futura, Civica Butti e Partito Democratico - Seveso sta affrontando una fase cruciale, con l’avvio di cantieri importanti e fortemente impattanti per il territorio e la qualità della vita dei cittadini. La gestione di queste sfide sembra oggi compromessa da una situazione di evidente instabilità amministrativa.

"Ci chiediamo se la sindaca e la sua Giunta siano ancora in grado di governare con efficacia una città che necessita di una guida sicura e competente. La crisi politica che si sta consumando non deve diventare un ostacolo per i progetti e i servizi essenziali di cui Seveso ha bisogno”.

"Chiediamo alla sindaca di relazionare in Consiglio"

Da qui la richiesta dei tre gruppi di opposizione alla prima cittadina Alessia Borroni: “Venga in Consiglio comunale a relazionare sulla crisi di Giunta e sulle motivazioni che stanno portando a questi continui avvicendamenti. È fondamentale che i cittadini abbiano chiarezza su chi e come guiderà Seveso nei prossimi mesi, garantendo stabilità e attenzione alle priorità del territorio. Stiamo parlando di servizi essenziali per i cittadini come il governo del territorio, l’edilizia privata e i lavori pubblici. Questioni sulle quali Seveso non può attendere i litigi della destra”.

“Come minoranze consiliari - concludono Seveso Futura, Civica Butti e Partito Democratico - continueremo a vigilare affinché gli interessi della città e dei sevesini siano al centro dell’azione amministrativa, senza ulteriori ritardi o incertezze”.