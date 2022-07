Dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento per l’assegnazione in uso di beni immobili comunali ad enti senza scopo di lucro, è partita in questi giorni l’istituzione dell’Albo delle forme associative del Comune.

Associazioni a Vimercate, aperte le iscrizioni all'albo comunale

L’Albo comunale delle forme associative - come spiega il Comune in una nota in cui invita le associazioni a presentare domanda - è lo strumento di raccolta dei dati sull’attività delle diverse associazioni operanti a Vimercate e l’iscrizione all’Albo sarà requisito essenziale per assegnazione di spazi e beni immobili comunali.

Le associazioni di qualunque tipologia (assistenziali, culturali, ambientali, combattentistiche, civili ecc...) possono presentare domanda di iscrizione compilando in tutte le sue parti il modulo che trovate a questo link da consegnare a Spazio Città o inviarne scansione in formato pdf via PEC all'indirizzo: vimercate@pec.comune. vimercate.mb.it con oggetto “domanda di iscrizione all’albo delle forme associative del Comune di Vimercate”.



Dalla presentazione sono esclusione le associazioni sportive (ASD e SSD) per le quali è in vigore un regolamento dedicato

Per informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo: segreteria@comune.vimercate. mb.it