Associazioni unite per un'estate ricca di appuntamenti

Le associazioni di Bellusco unite per un'estate ricca di appuntamenti. E' stato presentato ufficialmente il calendario degli eventi in programma nelle prossime settimane.

Nella mattinata di mercoledì l'Amministrazione comunale di Bellusco e i rappresentanti del mondo associativo si sono incontrati all'interno del parco di via Rimembranze, teatro di numerose iniziative che si terranno nelle prossime settimane. Alla presenza del sindaco Mauro Colombo e dell'assessore alla Cultura Leila Codecasa, le associazioni hanno illustrato la kermesse "Estate a Bellusco 2021-Stare insieme si può", introducendo i vari eventi che si snoderanno da inizio giugno fino al termine di agosto.

"Prima di tutto grazie a tutte le associazioni per l'enorme impegno profuso - ha commentato il sindaco Colombo - Non era facile organizzare un calendario di eventi simile, soprattutto con tutte le difficoltà legate alla pandemia. Quindi complimenti".

Il primo cittadino ha poi sottolineato l'estrema varietà degli eventi in calendario, accomunati però da un elemento, la voglia di fare comunità.

"E' importante sottolineare come le associazioni non si siano limitate a "organizzare cose", ma alla base di tutto ci sia un progetto comune - continua Colombo - Questo programma dimostra come ci sia tanta voglia di fare comunità, di seguire un progetto di crescita che coinvolga tutta Bellusco. Ovviamente i vari eventi che si svolgeranno nel corso dell'estate verranno organizzati nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e in totale sicurezza".