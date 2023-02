Assolombarda alla OCV Italia di Besana Brianza

Mercoledì 1 febbraio una delegazione di Assolombarda ha fatto visita alla OCV Italia, impresa che fa parte del gruppo Owens Corning, specializzata nella produzione di filati di vetro per il rinforzo dei materiali plastici in molti settori.

Tour in azienda con l'amministratore delegato

A fare da padrone di casa alla delegazione composta dal presidente della sede di Monza e Brianza, Giovanni Caimi, dal direttore generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli e dal direttore della sede di Monza e Brianza Fabio Felice Colombo, ci ha pensato l’ amministratore delegato di OCV Italia, Flavio Striseo. L’impresa, parte del Gruppo Owens Corning, produce e commercia fibra di vetro per rinforzo di materie plastiche, utilizzata in svariati settori merceologici: trasporti, rinforzo cemento, elettronica, auto, beni di consumo, sport e tessile.

Il presidente Caimi: "Innovazione e sostenibilità alla OCV"

“L’innovazione e la sostenibilità, intesa come attenzione all’ambiente e all’efficientamento energetico, sono due driver strategici per le imprese che devono competere sui mercati internazionali- ha affermato Giovanni Caimi, presidente di Assolombarda- Un percorso che fa leva su competenze, ricerca e sviluppo, ma anche sulla capacità di visione del futuro e sulla responsabilità che le aziende hanno nei confronti del territorio e della comunità. Una strada virtuosa intrapresa da molte imprese brianzole. Tra queste ne è un esempio OCV Italia di Besana Brianza. Specializzata nella produzione di filati di vetro per il rinforzo dei materiali plastici in molti settori produttivi, ha, tra i suoi obiettivi di sviluppo, la sostenibilità, l’impegno per la qualità e l’attenzione per l’efficienza e il risparmio energetico.”

Il direttore Scarabelli, l' importanza del dialogo tra aziende e Comuni

“L’intensa attività di Assolombarda per supportare le aziende associate nelle progettualità che riguardano il far impresa, si concretizza anche attraverso la relazione e il dialogo fattivo con le Amministrazioni locali - ha dichiarato Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda - Un’interlocuzione che l’associazione conduce quotidianamente migliorando e implementando la collaborazione tra pubblico e privato sui temi di interesse per il mondo produttivo. La creazione di condizioni che possano rendere più competitive le nostre imprese, avvantaggiano anche l’attrattività del territorio favorendo nuovi investimenti e generando sviluppo e crescita per la collettività”.