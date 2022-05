Collaborazione

Servirà ad incentivare il rilancio economico del territorio.

Firmato oggi, martedì 10 maggio, il Protocollo tra Assolombarda e Ronco Briantino sulla fiscalità locale. Sostanzialmente si tratta di una collaborazione grazie alla quale si perseguiranno obiettivi come la semplificazione delle procedure amministrative, degli adempimenti fiscali per le imprese e lo studio di misure che possano rendere il territorio maggiormente attrattivo per gli investimenti delle imprese.

Assolombarda e Ronco Briantino firmano il Protocollo sulla fiscalità locale

Il protocollo firmato oggi si inserisce nell’attività di monitoraggio della fiscalità locale che Assolombarda svolge sul territorio con le amministrazioni comunali in tema di IMU, tassa sui rifiuti, oneri di urbanizzazione e addizionale IRPEF.

“Il protocollo che abbiamo firmato oggi rientra nelle attività che Assolombarda svolge a livello locale per rappresentare gli interessi delle sue imprese- ha affermato Alessandro Scarabelli, Direttore generale di Assolombarda- Un dialogo costante che, attraverso incontri mirati con i sindaci e la partecipazione ad alcuni tavoli di lavoro strategici per il territorio, ha permesso all’associazione di portare avanti le istanze delle imprese su importanti tematiche come la fiscalità locale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi per rendere il territorio più attrattivo in termini di investimenti e competitività”.

Lavoro congiunto di analisi in materia di tributi e tariffe

Il protocollo della durata di 3 anni definisce i termini del lavoro congiunto di analisi e collaborazione in materia di tributi locali e tariffe e ha tra gli obiettivi la digitalizzazione degli adempimenti fiscali attraverso l’utilizzo di sistemi di pagamento quali “Spid” e “Pago PA”, oltre all’attivazione di un canale di dialogo diretto tra le imprese del territorio e gli uffici comunali competenti.

“La fiscalità come leva per il rilancio economico del territorio e - ha affermato Kristiina Loukiainen, Sindaco di Ronco Briantino - per aumentare l’attrattività del nostro Comune. Sono queste le motivazioni che ci hanno portato alla firma del protocollo con Assolombarda, un’intesa che avvia percorsi di confronto fattivi volti alla semplificazione amministrativa per permettere alle nuove imprese di insediarsi a Ronco Briantino, così da promuovere sviluppo e occupazione. Un altro importante aspetto per l’attrattività del territorio qual è il trasporto pubblico locale, merita l’attenzione condivisa al fine di renderlo funzionale anche alle imprese nei nostri comuni.”