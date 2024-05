Un percorso di cura che intercetta i bisogni dei pazienti a 360 gradi, attraverso una medicina di integrazione. Va in questa direzione l'accordo siglato sabato scorso, 18 maggio, tra Asst Brianza e l'Associazione non profit Dance for Oncology, prima in Europa nell'aiuto dei pazienti oncologici attraverso il ballo.

Nella giornata di sabato 18 maggio si è tenuto il primo "Open day" dedicato ai pazienti oncologici dell'ASST Brianza, con una visita del reparto Magnolia dell'Ospedale di Vimercate, a cura del Dottor Artale (Direttore del Dipartimento Area Oncologica) e del Dottor Maddalena (Coordinatore Infermieristico del reparto di Oncologia).

di Oncologia).

Asst Brianza e Dance for Oncology siglano un accordo di collaborazione

In seguito, guidati dal Direttore Sanitario, Michele Sofia, il gruppo si è recato presso l'Aula Magna Oscar Ros, dove vi è stato un momento dedicato ad illustrare l’Oncologia di ASST Brianza e la sua operativa e strutturata organizzazione.

Successivamente vi è stata la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con Dance for Oncology, la prima associazione non profit in Europa che aiuta i pazienti oncologici attraverso il ballo.

Michele Sofia, Salvatore Artale e Carolyn Smith, fondatrice di Dance forOncology, hanno definito e siglato un documento che individua un percorso comune di cure e sostegno per i pazienti oncologici.

"La firma dell'accordo con Dance for Oncology – ha dichiarato il Dottor Sofia - è segno del riconoscimento da parte di ASST Brianza del valore del volontariato e quindi di tutte quelle persone che regalano tempo e attenzione ai nostri pazienti. Senza il vostro aiuto la nostra opera non sarebbe completa".

Il concetto di "medicina di integrazione"

La scelta di operare in tal senso è frutto di una precisa volontà della Direzione Strategica di contribuire a sviluppare sempre di più quella che molti conoscono come "medicina di integrazione", ovvero la possibilità di considerare il paziente nella totalità dei suoi bisogni.

La presenza attiva in reparto delle due associazioni "Oncologia e cucina" e “Claudio Colombo ODV”, entrambe dedite a supportare il paziente oncologico durante il percorso di cura, è significativa dell'interesse e dell'impegno che ASST Brianza si pone di riservare a queste tematiche e indica inoltre una sempre maggiore attenzione alla persona a 360°.