Asst Brianza e Rotary Se.De.Ca insieme per la salute dei più piccoli

Asst Brianza e Rotary Sedeca insieme per la prevenzione e la salute dei più piccoli. Nella biblioteca del presidio ospedaliero di Desio, la direzione di Asst Brianza ha incontrato una rappresentanza dei membri del Rotary Se.De.Ca. in occasione della cerimonia di consegna di una nuova targa commemorativa del Club, testimonianza della proficua collaborazione consolidata nel tempo e del successo degli incontri di prevenzione e promozione della salute in età pediatrica che si sono tenuti in questi mesi sul territorio.

Un progetto che ha unito Rotary Se.De.Ca. e Asst Brianza

Il progetto che ha registrato la collaborazione tra Asst Brianza e Rotary Se.De.CDa, si è concluso con la donazione di diverse attrezzature per i reparti di Pediatria di Desio e di Neuropsichiatria Infantile, diretti rispettivamente dalla dottoressa Rossi e dalla dottoressa Della Casa.

“A nome di tutta la direzione Strategica di Asst Brianza, desidero ringraziare la presidente, Marilena Biella, e tutto il Rotary Club Se.De.Ca. per l’attenzione al benessere in età evolutiva e per la generosità che ci hanno riservato, espressione dell’affetto che i cittadini hanno verso i nostri ospedali e verso il lavoro quotidiano di tutti i nostri dipendenti: medici, infermieri e personale amministrativo”, ha dichiarato il direttore generale, Carlo Alberto Tersalvi.

Tersalvi: “Grati per la preziosa collaborazione”

Tersalvi ha poi proseguito: “Si tratta di una positiva eredità del passato che continua ancora oggi a far percepire l’ospedale non come uno spazio estraneo, bensì come un luogo familiare a cui donare aiuto e sostegno a beneficio di un servizio sempre migliore. Perché la salute è un bene di tutti e una responsabilità di ciascuno e noi siamo grati della preziosa collaborazione offerta dalla società civile e dalle tante Associazioni che la compongono”.

L’impegno nell’area materno-infantile

Nel corso della cerimonia il direttore generale ha ricordato il costante impegno di Asst Brianza nell’area materno-infantile, sottolineando come alcuni progetti interaziendali in corso rappresentino un piano d’azione concreto e innovativo a supporto della maternità, della genitorialità e del benessere delle nuove generazioni, a prova della crescente sensibilità verso i bisogni di questa utenza. Un percorso fondamentale che trova ulteriore forza nella collaborazione con le realtà del territorio.