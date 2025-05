Asst Brianza ha acquistato il 75 per cento delle aree per la nuova strada d'accesso al Pronto soccorso

Asst Brianza ha acquistato il 75 per cento dei terreni per la strada del nuovo Pronto soccorso dell'ospedale di Desio.

Nuovo Pronto soccorso, continua l'acquisizione delle aree per la strada di accesso

Procede il complesso iter burocratico che permetterà ad Asst Brianza di realizzare la nuova strada di accesso al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio, oggetto di futuro ampliamento e potenziamento dei servizi sanitari. Nei giorni scorsi Asst ha completato l’acquisto di altri tre terreni limitrofi all’ospedale, i più estesi, che - sommandosi a quello già acquistato nel mese di marzo - rappresentano in totale circa il 75 per cento dei mappali interessati. Non manca molto nemmeno alla definizione degli atti d’acquisto dei restanti tre mappali, a cui il notaio incaricato sta lavorando. Come spiegato dalla Azienda socio-sanitaria territoriale, "si tratta di un’operazione non semplice, in considerazione dell’alto numero dei comproprietari dei terreni (oltre 50) e della vetustà degli atti originari di acquisto, a cui hanno fatto seguito svariate successioni tra le diverse generazioni".

Procede il percorso per attivare la procedura di gara

Prosegue parallelamente il percorso per attivare la procedura di gara di assegnazione dell’incarico di realizzazione delle opere: "Abbiamo già mandato al Comune di Desio la richiesta sia di inizio lavori sia di convocazione della Conferenza dei Servizi che avrà il compito di valutare il progetto, prima di inoltrarlo alla Regione Lombardia per l’ulteriore passaggio autorizzativo - viene evidenziato - La Direzione strategica di Asst Brianza è costantemente impegnata per concludere definitivamente questa fase, propedeutica all’avvio dei lavori di ampliamento del nosocomio cittadino che coinvolgerà il Pronto soccorso e la nuova Radiologia con conseguente miglioramento dei servizi offerti, un progetto del valore di oltre 18 milioni di euro, stanziati dalla Regione Lombardia e dal Ministero della Salute".