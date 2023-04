Proseguono gli incontro nell'ambito del ciclo "Salute e Prevenzione" promossi da Asst Brianza. Dopo quello dedicato al tema dell'infarto e della demenza, ora è la volta di una conferenza dedicata alle menopausa, organizzata in collaborazione con l'Ospedale di Desio e il Comune di Seregno.

Asst Brianza organizza un incontro sulla menopausa

L’appuntamento per tutti gli interessati è fissato per giovedì 20 aprile 2023 alle ore 21.00 nella Sala Monsignor

Gandini, a Seregno, in via XXIV maggio.

All'incontro interverranno Armando Pintucci, ginecologo e primario di Ostetricia e Ginecologia a Desio, e i suoi collaboratori Nicoletta De Rosa e Dario Recalcati, anch’essi ginecologi.

L’ingresso è gratuito e senza prenotazione. Per informazioni, si può contattare il numero 0362.263401.