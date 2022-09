Assunzione di soggetti vulnerabili: c'è tempo fino al 15 ottobre per fare domanda per le agevolazioni

C'è tempo fino al 15 ottobre per le imprese desiane che desiderano presentare domanda per la misura "Incentivi alle imprese 2022" promossa dall'Amministrazione comunale per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili che si trovano in difficoltà occupazionale: donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30 e lavoratori maturi over 55. Il Bando mette a disposizione complessivamente 25.900 euro.

La richiesta di contributo può essere presentata entro le ore 12 del 15 ottobre 2022 dalle imprese (o tramite le loro associazioni o altri soggetti autorizzati) che assumono o hanno assunto i soggetti disoccupati in possesso dei requisiti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato o apprendistato. Le domande possono essere consegnate via PEC all’indirizzo protocollo.comune.desio@ legalmail.it oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Desio – Piazza Giovanni Paolo II – Ingresso A - previa prenotazione chiamando il numero 0362392386.

Per qualsiasi chiarimento sulla disponibilità finanziaria è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Desio (Piazza Giovanni Paolo II – Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30 telefono 0362392330-341 - PEC protocollo.comune.desio@ legalmail.it), per le modalità di acquisizione del requisito dello status di disoccupato invece occorre richiedere prima dell’assunzione al Centro per l’Impiego di Cesano Maderno (Corso Europa, 12/B Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 telefono 036264481– mail d.marni@afolmb.it).

Il Bando mette a disposizione complessivamente 25.900 euro (di cui 9.000 euro grazie a un contributo di sponsorizzazione di Gelsia Ambiente) ed è gestito in collaborazione con AFOL - Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza e Brianza, per rispondere al meglio ai fabbisogni espressi dai cittadini in cerca di occupazione e per fornire un concreto supporto alle aziende del territorio.