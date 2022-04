Astropaolo tra gli studenti di Macherio

progetto sullo spazio

E' atteso per venerdì l'incontro al Cinepax con l'astronauta Paolo Nespoli

L’astronauta Paolo Nespoli approda a Macherio. Nell’ambito del progetto «Spazio a Macherio», grazie ai docenti dell’istituto comprensivo «Rodari», Astropaolo è stato invitato per una grande opportunità e occasione.

Astropaolo

Nespoli, con alle spalle tre missioni nello spazio, parlerà a una platea di ragazzi della scuola media e delle classi quinte delle primarie «Rodari» e «Manzoni». L’incontro si terrà venerdì, dalle 12 alle 13.30 al Cinepax di via Milano a Macherio. Un appuntamento che guiderà i ragazzi al tanto atteso collegamento a distanza con l’astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel prossimo mese di maggio. Proseguono gli incontri all’interno del progetto «Spazio a Macherio».

"Spazio a Macherio"

Un grande contenitore di divulgazione scientifica e non solo accanto a esperti in vari ambiti, dall’archeologia, alla fisica, per passare attraverso la letteratura, l’arte, la musica, la storia e l’astronomia per riscoprire come l’universo possa offrire un grande e vasto approfondimento di studio. Mercoledì scorso si è svolto l’incontro serale in diretta streaming con Mario Zannoni, professore associato presso l’Università Bicocca di Milano nel corso di laurea magistrale in Astrofisica e Fisica dello spazio e studioso della radiazione di fondo cosmico a microonde. Domani mattina (mercoledì) il fumettista Stefano Nava racconterà ai ragazzi la sua passione per i manga con «Sailorstars - i corpi celesti nella trama di un manga». Ricordiamo che l’istituto comprensivo è stato selezionato tra le otto scuole in tutta Italia a un contatto radio con l’astronauta Samantha Cristoforetti grazie al progetto educativo elaborato dai docenti della scuola media «Giacomo Leopardi».