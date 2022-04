Viabilità

Fino al 31 luglio 2022, lungo l'arteria del centro vimercatese si potrà transitare solo in direzione est.

Sono in corso in questi giorni i lavori di riqualificazione di piazza Marconi a Vimercate.

Piazza Marconi chiusa parzialmente per lavori fino a fine luglio

In particolare l'Amministrazione comunale ha fatto sapere che proprio a causa del cantiere in corso, a partire dal 14 aprile e indicativamente fino al 31 luglio 2022, lungo l'arteria del centro vimercatese si potrà transitare solo in direzione est, ovvero da via Crocefisso e via Milano verso via Galbussera e via Carnia (nel tratto compreso tra piazza Marconi fino a via Carnia).

I lavori serviranno per "collegare" la piazza al resto del centro. In particolare è previsto il rifacimento della pavimentazione, la creazione di una stazione per le biciclette che potrà essere utilizzata dai pendolari che usufruiscono dei bus che passano per la piazza.