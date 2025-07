Atteso ampliamento di via Podgora: il Gran Premio fa slittare i lavori

Viabilità

Il cantiere sarebbe dovuto partire a giugno ma la conclusione prima della corsa non era garantita

Previsti per il mese di giugno, sono stati posticipati a dopo l’estate gli attesi lavori di ampliamento di via Podgora a Vedano al Lambro. Tutta «colpa» del Gran Premio di Formula 1 in programma all’Autodromo di Monza da giovedì 4 a domenica 7 settembre.

I lavori posticipati a dopo il Gp

La Prefettura, infatti, ha imposto la completa percorribilità della strada - quindi, giocoforza, la chiusura del cantiere - prima della settimana della corsa, costringendo l’Amministrazione comunale a «rinviare prudenzialmente l’intervento che partirà nei giorni successivi al Gran Premio», come spiegato dall’assessore alla Viabilità Sergio Sforzini che, in tandem con la collega all’Urbanistica Chiara Altieri, negli ultimi tre anni ha curato la pratica per rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza di chi nella zona risiede ma non solo.

«In ossequio ai dettami della Prefettura, abbiamo preferito non rischiare di incappare in ritardi non avendo il governo completo del cantiere - ha proseguito Sforzini - Sono infatti coinvolti nei lavori, oltre a noi, anche altri enti come Enel, BrianzAcque, Tim».

Intervento atteso

Era marzo quando dal Consiglio comunale arrivava il via libero definitivo al progetto di allargamento della carreggiata di via Podgora: addio all’attuale senso unico di marcia alternato e spazio al doppio senso «regolare» completo di segnaletica e di un marciapiede. Progetto reso possibile anche dalla «generosità di chi, in maniera volontaria, ha ceduto i metri del proprio terreno necessari all’ampliamento della strada», aveva tenuto a sottolineare Sforzini durante la seduta del parlamentino locale.