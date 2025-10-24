Bambini evacuati per precauzione, ma fortunatamente l'allarme è rientrato subito e senza conseguenze

Prende fuoco una presa elettrica, scatta l’evacuazione. Ma fortunatamente nessuna conseguenza significativa. Sono però stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, venerdì 24 ottobre, alla scuola materna “Rodari” di Bernareggio, dove intorno all’ora di pranzo è scattato l’allarme per un principio d’incendio che stava per svilupparsi all’interno di un’aula nell’ala est dell’edificio.

Attimi di paura all’asilo per colpa di un cortocircuito

A mettere in allerta il personale docente è stato l’odore di bruciato che, attraverso l’impianto elettrico, si è propagato anche negli altri locali dell’asilo insieme a del fumo. Immediatamente è scattato il piano di evacuazione, ma puramente a titolo precauzionale, visto che di fiamme non se ne sono viste. Alcuni bambini sono stati portati all’esterno dell’edificio, altri invece in un’altra ala, ma comunque al sicuro. Sul posto si sono comunque portati due mezzi dei Vigili del fuoco e un’ambulanza (ripartita poi vuota). Con loro anche una pattuglia dei Carabinieri.

Allarme rientrato, nessuna conseguenza

Dal primo sopralluogo è comunque emerso che tutto fosse partito da un cortocircuito partito da una presa elettrica e che non c’erano state conseguenze se non, appunto, un po’ di odore di bruciato. Una volta sistemata la presa e richiamati tutti gli alunni nelle classi, le lezioni sono ricominciate in tutta normalità.