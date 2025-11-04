Il sistema è stato progettato per essere intuitivo e facile da utilizzare

Il Comune di Cesano Maderno ha attivato una nuova modalità esclusivamente online per la presentazione delle richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico al Comando di Polizia Locale.

Attivata la nuova procedura online per le richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico

L’iniziativa rientra nel percorso di semplificazione e digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di rendere le procedure più rapide, trasparenti e accessibili a tutti i cittadini.

La domanda può essere presentata attraverso la nuova piattaforma online sul sito del Comune: dopo l’autenticazione con la propria identità digitale (SPID, CIE o eIDAS), è possibile compilare e trasmettere direttamente la richiesta all’Ufficio di Polizia Locale.

Il sistema è stato progettato per essere intuitivo e facile da utilizzare. Per accompagnare gli utenti in questa fase di avvio, per tutto il mese di novembre sarà attivo lo Sportello per l’Inclusione Digitale presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), dove sarà possibile ricevere assistenza personalizzata per la compilazione online delle richieste.

Lo sportello, su appuntamento, può inoltre supportare i cittadini anche nell’attivazione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) come identità digitale, se necessario.

La domanda deve essere inoltrata almeno dieci giorni lavorativi prima dell’inizio dell’occupazione e, per i rinnovi temporanei, almeno due giorni prima della scadenza della precedente autorizzazione. In caso di occupazioni che comportino la chiusura di strade, la richiesta va inoltrata con un anticipo di 30 giorni.

Le informazioni per accedere al servizio sono pubblicate nella pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Cesano Maderno.