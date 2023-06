Attivato a Desio il servizio di Pneumologia

Da qualche settimana è stato attivato a Desio un servizio di Pneumologia: non esisteva nulla di simile da diversi anni.

Novità all'ospedale di Desio

Per il momento all'ospedale di Desio il servizio è attivo tre giorni alla settimana: è destinato, per prime visite, ai pazienti del territorio, “inviati” dai medici di medicina generale o, per consulenze, ai degenti ricoverati al Pio XI. Il servizio è diretto dalla pneumologa Chiara Melacini ed è ubicato presso la palazzina dei poliambulatori, un’area facilmente raggiungibile.

Aperta anche la Fisiopatologia respiratoria con nuove tecnologie

Negli ultimi giorni è stata aperta anche la Fisiopatologia respiratoria con l’acquisizione di nuove tecnologie che

“consentono di inquadrare i pazienti con problemi respiratori a trecentosessanta gradi” sottolinea la specialista di Asst Brianza.

La struttura è dotata di tutta la strumentazione di primo livello, completa e adeguata alla domanda di salute: spirometri portatili per valutare la capacità respiratoria, polisonnografi per diagnosticare disturbi del sonno di origine respiratoria e una cabina pletismografica di ultima generazione. Quest’ultima apparecchiatura è in grado di eseguire molteplici test spirometrici e tutti gli studi di meccanica respiratoria, anche quelli complessi: calcolo dei volumi polmonari, resistenze delle vie aeree, forza dei muscoli inspiratori ed espiratori, fino alla diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio (Dlco) e il test di provocazione bronchiale aspecifico con dosimetro integrato (test della metacolina).

Apparecchiature adatte ad ogni tipo di paziente

Nella scelta Asst Brianza ha privilegiato, oltre agli aspetti prettamente tecnologici, anche quelli di natura ergonomica. Infatti, questa nuova apparecchiatura si adatta a tutte le tipologie di paziente. Grazie alle pareti e alla porta con apertura di 180° di ampie dimensioni in vetro trasparente e alla elevata portata della sedia interna, ben si adatta sia ai bambini che agli adulti che soffrono di claustrofobia, ai pazienti sovrappeso e ai disabili. L’apparecchiatura, inoltre, permette l’esecuzione dei test anche a pazienti in sedia a rotelle. Infine, ulteriore valore aggiunto, è prevista la possibilità di poter condividere i dati clinici anche da altre postazioni aziendali, così da poter fornire ai pazienti il massimo beneficio in termini di assistenza.