Attivo da oggi un nuovo punto tamponi per studenti a Seregno

Servizi per la comunità scolastica

Il centro è stato allestito presso il foyer dell'Auditorium in Piazza Risorgimento e sarà attivo ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30.

Ha aperto oggi a Seregno, un nuovo punto tamponi per studenti. Il centro è stato allestito presso il foyer dell'Auditorium in Piazza Risorgimento e sarà attivo ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30.

Nuovo punto tamponi per studenti a Seregno grazie alla disponibilità dei medici

Una soluzione, sottolinea l'Amministrazione comunale, resa possibile innanzitutto grazie alla disponibilità di quattro medici che garantiranno la loro presenza a titolo gratuito – Mariarita Cajani, Maurizio Ostaldo, Agostino Silva, Paolo Viganò – a loro volta assistiti da due infermieri volontari e da due amministrativi che si occuperanno delle registrazioni dell’esito dei tamponi su sistema informativo regionale.

Il punto tamponi è rivolto esclusivamente ad alunni e studenti (compresi quelli che frequentano scuole al di fuori del territorio del Comune), dal nido alle secondarie superiori, non al personale docente, ed esclusivamente per i seguenti casi:

• Contatti di caso in sorveglianza attiva a T0/T5;

• Contatti di caso asintomatici in quarantena per la chiusura di quarantena;

• Casi asintomatici per la chiusura di isolamento.

“Un obiettivo importante per la nostra città - ha sottolineato il sindaco Alberto Rossi -, obiettivo che raggiungiamo dopo un intenso lavoro: appena avute le autorizzazioni ad avviare il servizio, ci siamo attivati per far avere, nel periodo più sollecito possibile, anche a Seregno un punto tamponi, così da dare alle famiglie l’opportunità di effettuare, gratuitamente e in città, il tampone a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Devo ringraziare i medici, gli infermieri e i volontari che gratuitamente mettono il loro tempo al servizio della città e Ats e Asst per la fornitura del materiale sanitario”.