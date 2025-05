Attori «In scena...per caso!». Da non perdere lo spettacolo in programma venerdì 30 maggio, alle 21, al centro culturale, teatro e bistrot «Oppart» di Sovico, preceduto (per chi volesse) da un aperitivo alle 19.

"In scena per caso"

In scena Laura Tocci, Riccardo Canato, Silvia Passera, Federica Magnano, Monica Scaringella, Dino Alberti, Maria Teresa Mantegazza, Angela Canzi e Matteo Riccio, che hanno seguito il corso di teatro proposto dal centro culturale. Lo spettacolo è scritto e diretto da Alfredo Oppio, creatore e anima di «Oppart»: «In questo spazio offriamo tanti momenti di cultura, musica, teatro e arte - spiega Oppio, che si occupa della direzione artistica - Una proposta diversa e variegata. Uno spazio che ho voluto e costruito personalmente perché, arrivando dal mondo del teatro e dello spettacolo, capisco l’importanza di avere un luogo di cultura preferito, una porta sulla bellezza dove poter socializzare».

Uno spettacolo creato ad hoc

«Mi appassiona molto anche l’aspetto didattico dell’arte - prosegue Oppio - Per questo facciamo corsi di teatro, musica, danza e scrittura perché vogliamo che questo sia anche un luogo laboratoriale. Di recente, per esempio, ho scritto e messo in scena uno spettacolo su Maria Callas, aperto anche alle scuole». Il corso di teatro è sicuramente quello tra i più gettonati. Un percorso che inizia a ottobre e si conclude a maggio con lo spettacolo finale. E quest’anno, nel gruppo, c’è anche un’84enne, Angela Canzi, che salirà sul palco con la figlia Maria Teresa.

«E’ uno spettacolo creato ad hoc sugli attori, in modo che riescano a tirare fuori al meglio la loro personalità - sottolinea Oppio - Uno spettacolo in cui si mettono in gioco le persone».

Per partecipare telefonare allo 039.9008448 o scrivere a biglietteria@oppart.it.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da ieri, martedì 27 maggio 2025.