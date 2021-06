Attraversamento pedonale dell'Adda: Parco e sette Comuni al lavoro. Firmato l'accordo tra i sindaci di Cornate e Bottanuco per la redazione di uno studio di fattibilità.

Avanti tutta

Attraversamento pedonale dell'Adda: nuovo passo in avanti. Sì perchè in un quadro più ampio di riqualificazione territoriale, di promozione ambientale e di incentivazione alla mobilità sostenibile, il Parco Adda Nord si occuperà dello studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale sul fiume Adda in modo da collegare il già esistente percorso sulla sponda orografica destra con quello in fase di progettazione più a est, la cosiddetta ciclovia dell’Isola. Ci stanno lavorando i Comuni di Bonate Sotto, Bottanuco (poi nominato capofila), Brembate, Capriate San Gervasio, Filago, Madone, Medolago e Suisio, e con la partecipazione di Agenda 21 e del Consorzio ATS. La dorsale sovracomunale, come anche è stata denominata, costerà 5.850.000 euro, verrà conclusa entro il 2023 ed è stata recentemente inserita da Regione Lombardia nell’ambito del programma degli interventi per la ripresa economica, il “Piano Fontana".

L'accordo tra Cornate e Bottanuco

Francesca Rota, presidente nel Parco ha incontrati lunedì pomeriggio a Villa Gina i primi cittadini di Bottanuco e Cornate per la firma dell’accordo per la redazione di uno studio di fattibilità che ha l'obiettivo di definire un attraversamento ciclopedonale del fiume Adda.

"Una delle richieste ascoltate più volte in questo mio anno e mezzo di Presidenza, da Lecco a Truccazzano, è costruire passaggi sul fiume, che siano stradali, ferroviari ma anche e soprattutto ciclopedonali - ha sottolineato la presidente - E secondo me è un’esigenza molto significativa. L’Adda in passato ha diviso, in questo particolare momento i Comuni e i cittadini invece chiedono di trovare nuove vie per unire le due sponde proprio per poter circolare più liberamente a piedi o in bici all’interno del Parco Adda Nord".

Se ne occuperà appunto il Parco Adda Nord e lo farà grazie al trasferimento a proprio favore del contributo di 35mila euro concesso dal Consiglio Direttivo del Consorzio BIM del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio rappresentato lunedì a Trezzo dal suo Presidente Carlo Personeni. Il Comune di Cornate contribuirà con altri 5mila euro. Compito del Parco sarà individuare il professionista che si occuperà della stesura del piano e di istituire il tavolo tecnico operativo a cui parteciperanno anche i referenti dei Comuni interessati e, eventualmente, i Sindaci.

Il "corridoio": dove costruirlo

L’attraversamento collegherà i comuni di Bottanuco e Cornate d’Adda. È già stato individuato dai tecnici un possibile “corridoio” dove costruirlo: Prà de l’Adda sulla sponda est e all’altezza dell’ultima buca del circolo golf Villa Paradiso di Cornate a ovest. Lo studio redatto dal Parco Adda Nord servirà anche a questo, stabilire il punto preciso.

"L’idea di una passerella l’avevamo già da 10-15 anni sul modello di quella esistente tra Suisio e Cornate - spiega il primo cittadino cornatese Giuseppe Felice Colombo - Mi piace l’idea di poterla ricostruire, un’opera del genere valorizzerebbe ulteriormente un territorio dalle potenzialità incredibili".

Soddisfatto anche il sindaco di Bottanuco Rossano Pirola.