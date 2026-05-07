Attraverso le azalee si sostiene la ricerca

Domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, le strutture emeis Italia in tutto il territorio nazionale si colorano di rosa per sostenere i ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori che colpiscono le donne. Lo strumento? Le azalee
L’iniziativa
Un fiore speciale che negli anni è diventato il simbolo della Festa della Mamma e un prezioso alleato per la salute al femminile: l’Azalea della Ricerca. emeis Italia, attore di riferimento nell’assistenza e nella cura delle persone con fragilità, celebra la ricorrenza unendosi ancora una volta alla Fondazione AIRC.
Le RSA e le cliniche del Gruppo aderenti all’iniziativa diventeranno punti di distribuzione ufficiali dell’Azalea. Con una donazione minima di 18 euro, cittadini, ospiti e familiari potranno regalare un simbolo di speranza e contribuire concretamente al finanziamento della ricerca scientifica.
Le strutture del Gruppo, dal Piemonte alla Sardegna, si confermano non solo luoghi di cura, ma veri e propri presidi di solidarietà aperti alla comunità locale. Insieme alle piantine, verrà distribuita una pubblicazione speciale di AIRC dedicata alla prevenzione e al ruolo delle donne nella scienza
In Brianza l’iniziativa si concretizzerà a Lentate sul Seveso, nella residenza Villa Cenacolo di piazza San Vito 33