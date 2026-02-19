Audizione in Regione sulla Hydro Extrusion, Corbetta (Lega): “Segnali rassicuranti sul futuro dello stabilimento”

Si è tenuta nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio, in Regione Lombardia l’audizione in Commissione dedicata alla situazione dell’azienda Hydro Extrusion Italy s.r.l. di Ornago.

A renderlo noto è stato il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta, che si è detto soddisfatto dei segnali emersi nel corso del confronto al Pirellone.

Come spiegato dalla nota del consigliere del Carroccio, all’audizione erano presenti la proprietà, le sigle sindacali, i rappresentanti del Comune di Ornago e della Provincia di Monza e Brianza.

Sull’esito dell’audizione si è espresso anche il consigliere regionale di Forza Italia, Jacopo Dozio, rimarcando la soddisfazione per quanto espresso dai vertici dell’azienda ornaghese.

«Sono arrivate importante rassicurazioni dall’azienda sul destino della Hydro Extrusion Italia di Ornago che continuerà ad essere un importante centro di produzione. Allo stato attuale è stato aperto un tavolo al Mimit per la crisi aziendale che ha colpito la sede di Feltre (Provincia di Belluno) e l’intenzione della dirigenza è eventualmente di spostare buona parte della produzione proprio nello stabilimento brianzolo – ha spiegato l’azzurro – Io rimango sempre a fianco dei lavoratori e auspico che l’impresa possa continuare a essere un’eccellenza tanto a Ornago quanto negli altri siti produttivi. Certamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Direzione Generale Sviluppo ed Economia di Regione Lombardia sono già al lavoro e speriamo di avere altre buone notizie a marzo quando sarà convocato un nuovo incontro a Roma tra tutte le parti».