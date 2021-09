Linea Seregno Carnate: oggi l’audizione in V Commissione Regionale Trasporti. Corbetta: “Ok obiettivi a lungo termine, è fondamentale però la riattivazione della tratta in tempi brevi”

Audizione in Regione sulla linea Seregno Carnate

E’ avvenuta oggi in V Commissione Trasporti al Pirellone l’audizione dell’Assessore Regionale Claudia Terzi in merito alla situazione della linea ferroviaria Seregno Carnate.

Durante l’audizione è intervenuto il consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega).

“Sono convinto che la Seregno-Carnate vada riaperta al più presto, anche con un servizio ridotto rispetto al passato, ovvero adottando le soluzioni più opportune ed economicamente sostenibili. L’importante è però iniziare dalla sua riattivazione, in tempi possibilmente brevi, in quanto si tratta di un servizio che porta solo benefici al territorio e all’ambiente. Le centinaia di pendolari (più di 500 al giorno nel 2017) che utilizzavano la tratta, devono infatti oggi raggiungere la loro destinazione con l’auto privata, andando a intasare ulteriormente una zona già molto trafficata”.

Corbetta "Servono risposte immediate"

“Non ha senso lasciare sguarnito un territorio fra i più produttivi a livello nazionale” dichiara Corbetta, che prosegue: “Capiamo perfettamente le esigenze di bilancio e il contesto in cui ci troviamo a causa della pandemia che ha aggiunto ulteriori problematiche a quelle precedenti. Registriamo inoltre con favore le affermazioni dell’Assessore Terzi che ha parlato dell’inserimento di questa tratta in una visione complessiva del servizio regionale, fondamentale per realizzare una “pedemontana ferroviaria”, ovvero quel collegamento est ovest tra gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio”.

“Si tratta di una prospettiva assolutamente condivisibile e da portare avanti, servono però risposte immediate da dare a un territorio che tanto dà allo Stato e poco riceve, che è quello della Brianza. L’obiettivo da raggiungere quindi deve essere quello di una riattivazione della tratta, nel più breve tempo possibile, magari con un servizio meno costoso, inizialmente con qualche carrozza in meno e focalizzato sulle ore di punta ma che poi potrà essere potenziato e sviluppato”.