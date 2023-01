Auguri con concerto all'Ute di Limbiate. Festa natalizia con nove chitarristi e quattro coriste che frequentano corsi dell'Università delle tre età

Auguri natalizi con concerto

Nove chitarristi e quattro coriste che frequentano i corsi dell'Università delle tre età di Limbiate hanno dato il via ad una serata che, partendo in sordina, ha poi entusiasmato i circa cento presenti che invitati dall'UTE erano accorsi per lo scambio degli auguri di Natale. Sicuramente azzeccato il repertorio scelto con musiche degli anni '70/80 dai Dik Dik ai Ricchi e Poveri ma non è mancato qualche brano recente.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

L'Ute ha superato i 550 iscritti

"Vediamo dai numeri che stiamo tornando alla normalità - ha esordito il presidente dell'UTE Antonio D'Agostino - non siamo ancora ritornati ai numeri della pre pandemia, ma siamo ottimisti. Quest'anno accademico abbiamo superato i cinquecentocinquanta iscritti per un totale di settanta corsi e tutto lascia sperare in un incremento per l'anno prossimo". La serata si è conclusa con un brindisi sempre presso le scuole Verga di via Monte Generoso dove ha sede l'associazione e dove si svolgono i corsi.