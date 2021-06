Aula a cielo aperto allestita nel parco di villa Filippini

Un’aula studio a cielo aperto durante la settimana, uno spazio dove leggere in tutta tranquillità o godersi un pic-nic nel verde nel week end. E’ ciò che diverrà l’area pavimentata tra villa Filippini e il suo parco, a Besana in Brianza.

Il Comune di Besana ha deciso di attrezzare l'area con sette tavoli con panche, due dei quali con pianale modificato per consentirne l’utilizzo a persone diversamente abili. L’ordine è partito la scorsa settimana all’indirizzo della ditta «Preco System Srl» di Gemona del Friuli (Udine), per un costo pari a 4 mila e 135 euro; la consegna è prevista nei prossimi giorni.

In questo periodo ancora segnato dal Covid, studiare all’interno della biblioteca è un problema, per questo abbiamo pensato di allestire un’area all’aperto. Una volta posizionati i tavoli, gli studenti potranno prenotare il proprio posto tramite il sito di BrianzaBiblioteche (www.brianzabiblioteche.it) - ha spiegato il consigliere comunale Davide Bruscagin, responsabile dell’iniziativa insieme ai giovani colleghi Alessandro Cacciatori e Gianluca Merazzi - Nel fine settimana e negli orari di chiusura della biblioteca i tavoli potranno essere utilizzati liberamente, ad esempio dalle famiglie per un pic-nic o da chi vuole leggere il giornale dopo la messa».