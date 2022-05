Aule all'aperto e non solo: nelle scuole di Vimercate parte la rivoluzione

Lavori in estate

Via libera definitivo da parte della Giunta per un costo complessivo di 710mila euro.

Via libera al progetto della "Didattica all'aperto", investiti più di 700mila euro.

Il costo e gli obiettivi del progetto

La Giunta comunale di Vimercate, dopo l’approvazione del progetto avvenuta il 22 dicembre 2021 nella seduta di mercoledì 11 maggio ha approvato il progetto definitivo-esecutivo con una spesa complessiva di 710.000 euro.

Il progetto mira a riqualificare gli spazi all’aperto delle scuole cittadine, da quelle dell’infanzia a quelle secondarie di primo grado, tenendo conto anche delle nuove esigenze didattiche nate dalle problematiche legate all’emergenza sanitaria, che impongono la rottura del tradizionale schema che vede l'aula al centro della didattica e spingono alla ricerca di soluzioni alternative per fare scuola.

Diversi i progetti che saranno realizzati in ogni scuola di Vimercate.

Scuole Collodi e Perrault

Scuole dell’infanzia Collodi e Perrault: realizzazione nel giardino scolastico della struttura coperta “spazio all’aperto” in una posizione

facilmente raggiungibile da tutte le aule in una zona d’ombra grazie alle alberature presenti. La struttura sarà completata con un elemento per l’allaccio elettrico.

Scuola Andersen

Scuola dell’infanzia Andersen: saranno svuotate le attuali 4 sabbiere e sostituite con spazi per poter svolgere attività all’aperto. In

queste aree verrà realizzata una nuova pavimentazione

Scuole Ponti e Rodari

Scuole dell’infanzia Ponti e Rodari: realizzazione di aule all’aperto di dimensioni 4 metri per 4 metri di altezza pari a 3 metri con

montanti e traverse portanti in acciaio e copertura composta da telo ombreggiante.

Scuola Filiberto

Scuola Primaria Filiberto: l’intervento si divide in due ambiti: la corte nell’ala est, attualmente pavimentata in asfalto, da riqualificare, e la nuova aula all’aperto. Sarà riqualificato il campo multifunzione basket-volley; realizzati 5 spazi giochi stampati (labirinto, castello, salto laterale, circolo educazione stradale, bersaglio) con finalità didattica-sportivaricreativa; un’ aula didattica all’aperto e la riqualificazione dell’ impianto fognario per scolo delle acque del piazzale. Per quanto riguarda l’aula all’aperto, la struttura sarà posizionata a nord della scuola nell’area verde e verrà realizzata una rampa per disabili, per poterla raggiungere facilmente. La struttura sarà completata con un elemento per l’allaccio elettrico.

Scuola Da Vinci

Scuola Primaria L. Da Vinci: realizzazione della struttura “aula all’aperto” con nuova pavimentazione e copertura in struttura

metallica. Sarà posizionata nell’area sud in una zona d’ombra grazie alle alberature presenti completata con allaccio elettrico.

Scuola Ungaretti

Scuola primaria Ungaretti: intervento nell’attuale campo da basket che sarà riqualificato a partire dalla sostituzione della pavimentazione colorata a base di resine che andrà ad ampliarne la possibilità didattica sportiva con la creazione di un campo multisport in cui poter praticare (basket, il calcetto e la pallavolo) Verrà riqualificato il vialetto di accesso al campo.

Scuola Negri

Scuola primaria Negri: all’interno del cortile della scuola primaria saranno pavimentare 2 aree attualmente a verde per poter svolgere attività all’aperto e saranno separate dalla zona verde tramite dei cordoli.

Scuole Don Milani e Don Saltini

Scuole primaria Don Milani e Saltini: realizzazione della struttura coperta della tipologia “aula all’aperto” con nuova pavimentazione e

copertura in struttura metallica. La struttura dell’aula viene realizzata nell’area nord e parzialmente protetta dagli alberi esistenti e

sarà completata con l’allaccio elettrico.

Scuola Manzoni

Scuola secondaria di primo grado Manzoni: l’intervento prevede la riqualificazione del campo da basket con la sostituzione della pavimentazione attraverso la poso di un strato colorato di resine che andrà ad ampliarne la possibilità didattica sportiva con la creazione di un campo multi sport (basket, calcetto e pallavolo). Riqualificazione anche della pavimentazione dell’attuale pista per il salto in lungo. Infine la predisposizione di un punto prese in prossimità del campo.

Scuola Calvino

Scuola secondaria di prima grado Calvino: l’area interessata dai lavori sarà la corte interna nella quale sarà posizionata una resina colorata,

e saranno verranno posizionate 3 collinette in vetroresina rivestita in gomma, da utilizzare come sedute o per sport all’aperto. Rifacimento del manto di asfalto su tutto il piazzale. Realizzazione di un punto prese elettriche nella parte ovest della scuola, da utilizzare per

attività didattiche all’aperto.

Parcheggio di via Mascagni

Parcheggio di via Mascagni tra le scuola Calvino, Don Milani e Andersen: riqualificazione dell’area, con la creazione di uno spazio per le attività didattiche e sportive, da utilizzare da parte di tutti gli istituti scolastici circostanti e non solo. L’Arena multi sportiva prevede la creazione di un campo multifunzione basket-calcetto e di spazio giochi stampato (labirinto) con finalità didattica-sportiva-ricreativa;

L’intervento prevede inoltre il rifacimento del manto di asfalto di tutta l’area nord del parcheggio.

I lavori in estate

I lavori saranno eseguiti tra luglio e agosto, in tempo per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2022-2023.

L'assessore: "Grande soddisfazione"