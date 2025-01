Aumenta la popolazione di Usmate Velate ma le nascite sono in calo

La popolazione di Usmate Velate aumenta di un centinaio di unità secondo i dati 2024 registrati dall'anagrafe.

Aumenta la popolazione di Usmate Velate

Al 31 dicembre 2024 i residenti sono 10754 rispetto ai 10644 del 2023. Sono più le donne (5438) rispetto agli uomini (5316) in linea rispetto all'anno precedente dove le donne erano 5362 e gli uomini 5282. Si sono trasferite in paese 343 persone rispetto alle 424 del 2023 e hanno lasciato Usmate Velate 286 persone rispetto alle 284 del 2023.

Tra i residenti ci sono in totale 900 cittadini stranieri rispetto agli 893 del 2023. I più rappresentativi sono i cittadini rumeni con 289 residenti (280 nel 2023), al secondo posto i cittadini ucraini (88 persone) i quali superano i cittadini marocchini che nel 2023 costituivano la seconda nazionalità straniera più numerosa in paese con 83 persone.

Le nascite sono in calo

Le nascite nel 2024 sono state 82, in leggero calo rispetto alle 85 del 2023. Sono venuti al mondo 48 femmine e 34 maschi, mentre nel 2023 sono nati 42 bambini e 43 bambine. I decessi sono stati 79 rispetto agli 85 del 2023, con 38 uomini e 41 donne scomparsi mentre nel 2023 sono morti 47 uomini e 38 donne.

La popolazione suddivisa per fasce d'età evidenzia che 5122 cittadini hanno tra i 31 e i 64 anni, 3180 tra 0 e i 30 anni, 1865 sono tra i 65 e gli 80 anni, gli over 81 sono 587. In Comune sono stati celebrati 18 matrimoni, mentre le coppie che si sono separate sono 10.