Aumentata la presenza della Polizia locale

Polizia locale, a Sovico aumentano gli orari dei servizi e di apertura al pubblico.

Aumentano gli orari della Polizia locale

Una decisione presa dall’Amministrazione comunale di Sovico, guidata dal sindaco Barbara Magni, «perché la sicurezza sul territorio è importante». Lo scorso anno il comando di piazza Frette è stato potenziato arrivando ad avere quattro agenti oltre al comandante Giovanni Laiso e a un’amministrativa. «Il nostro obiettivo era quello di ampliare l’orario di servizio e l’apertura al pubblico per garantire un maggior pattugliamento sul territorio - spiega il primo cittadino - Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì il comando chiuderà alle 21.30, il martedì, giovedì e sabato alle 19.30. Ciò consente di garantire 13,5 ore in più di copertura la settimana. L’apertura al pubblico è prevista anche il sabato così il ricevimento passa da 4 a 10 ore".

Il sindaco ringrazia gli agenti

"L’obiettivo è anche quello di avere pattuglie serali durante l’estate ovvero agenti in servizio fino a mezzanotte una sera alla settimana. I nuovi orari sono stati elaborati dal comandante su nostra sensibilizzazione e gli agenti hanno accettato di buon grado: per questo li ringrazio. Alla fine del 2022 abbiamo subito lo scioglimento della convenzione per il comando unico con Macherio ma con resilienza abbiamo ottenuto obiettivi che da anni non si vedevano» conclude il primo cittadino.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 gennaio 2024.