Aumentano i contagi, ma non si registrano altri decessi

La buona notizia è che non si sono registrati altri decessi, quella meno buona è che ci sono stati altri contagiati: è la situazione della pandemia da coronavirus a Seveso.

In leggero aumento il numero dei contagi

Negli ultimi 7 giorni, dunque, il numero dei contagiati è aumentato di 4 unità. Tra i 2.372 trovati positivi al tampone del coronavirus 2.338 sono guariti (in 3 nell’ultima settimana). Il numero dei deceduti è rimasto inalterato: 71

Proseguono intanto a ritmo elevato le vaccinazioni sul territorio regionale. Nel Comune di Seveso hanno ricevuto la prima dose 10.055 residenti, pari al 49,40% della popolazione target, mentre la seconda dose è già stata somministrata a 4.353 cittadini.

"Si raccomanda di proseguire nelle buone pratiche per contrastare e contenere il contagio da coronavirus: lavarsi spesso le mani, mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare le strette di mano e gli abbracci, usare la mascherina, evitare luoghi affollati. Si invita altresì a limitare le uscite consentite dai decreti e dalle ordinanze dei vari Enti di governo e a essere prudenti in occasione di tutti i necessari spostamenti.