Aumentano i posti nei cimiteri di Paina e Robbiano: pronti i nuovi colombari

Lavori quasi terminati a Giussano nei camposanti delle frazioni. Complessivamente saranno quasi 100 i colombari che andranno ad aggiungersi nei due cimiteri: 48 a Robbiano e 48 a Paina.

Nuovi posti

Nuovi posti al cimitero di Robbiano e Paina. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione dei nuovi colombari al camposanto di Robbiano e sono ormai prossimi alla conclusione anche i lavori nel cimitero di Paina: complessivamente, in ciascuno dei due luoghi di sepoltura, sono stati realizzati 48 colombari che vanno ad aggiungersi a quelli attuali. I nuovi edifici sono similari a quelli già esistenti con finiture realizzate in marmo di Carrara ed in continuità cromatica con le strutture già esistenti.

Giardino delle rimembranze a Giussano

Nel frattempo, ad inizio della settimana scorsa nel cimitero di Paina ha preso il via la realizzazione di nuove tombe a terra: per la costruzione del nuovo campo sepolcrale, l’Amministrazione comunale ha già stanziati i 30mila euro necessari per l’esecuzione delle opere.

È in via di definizione il progetto presso il cimitero di Giussano che prevede, fra le altre opere (tombe a terra, colombari e un campo comune), anche la creazione di un «Giardino delle rimembranze» per l’eventuale dispersione delle ceneri e uno spazio per il commiato che sarà costituito dal «Viale delle cerimonie» (accessibile anche alle persone diversamente abili) e da un «Tempio» per la celebrazione di riti di sepoltura.

Sindaco e assessore