Aurora si aggiudica la 39esima edizione del Cantabrianza

Si è conclusa con un podio tutto al femminile la 39esima edizione del «Cantabrianza», la kermesse musicale per talenti emergenti ideata dal patron Dino Angelini.

Aurora Campostrini ha vinto il Cantabrianza

La serata finale, patrocinata dal Comune di Lentate sul Seveso e presentata da Fabio Taormina, si è svolta sabato 13 settembre 2025 all’oratorio di Cimnago e ha visto trionfare Aurora Campostrini di Torino, che ha conquistato la giuria (composta anche dal neo consigliere comunale Alessandro Zanco) con la sua interpretazione di «Writing’s on the wall» di Sam Smith.

Al secondo posto Valentina Cassano di Giussano

Al secondo posto Valentina Cassano di Giussano con il suo inedito «Adesso grido forte», che parla della violenza sulle donne, e al terzo Ginevra Esposito, in arte Arvenige», di Merone, che ha scelto «Mi sei scoppiato dentro al cuore». A premiare la vincitrice il vicesindaco Marco Boffi. Ospite della serata Arianna Rozza, direttamente da Sanremo Giovani 2024.