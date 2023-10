Auser ringrazia con una targa l'ex presidente

A Mario Nocito, presidente di Auser Cesano Maderno dal 2001 al 2022, una targa di ringraziamento per i tanti anni di preziosa attività.

Gliel’hanno consegnata a Monza, nella sede provinciale, Fulvia Colombini, presidente di Auser Lombardia, e Pietro Albergoni, presidente di Monza e Brianza

"Un pezzo di storia della nostra associazione porterà sempre il tuo nome: non dimenticheremo mai il tuo impegno e la tua dedizione. Grazie Mario" la dedica sulla targa voluta dal Direttivo.

Classe 1944, Mario Nocito è stato la colonna dell’Auser cittadina fino al maggio 2022, quando ha fatto un passo indietro. Commosso, ha ricevuto il riconoscimento tra gli applausi:

"L’Auser è stato per anni il mio tutto. Sono stato presidente ininterrottamente a parte un anno in cui mi sono fatto da parte per diventare segretario del Circolo Pd. Sono stati anni bellissimi e sicuramente ho ricevuto più di quello che ho dato - commenta il cesanese - L’unico rammarico è quello di essere stato poco a casa con mia moglie".