Cesano Maderno

Si occuperà di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata.

Da domani, lunedì 17 gennaio, a Cesano Maderno, nei parcheggi con stalli blu entrerà in servizio l’ausiliario della sosta.

Ausiliario della sosta in servizio negli stalli blu

Con decreto di nomina firmato nei giorni scorsi il sindaco Maurilio Longhin ha incaricato quattro dipendenti di Assp, la partecipata che gestisce la sosta a pagamento in città, per le funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata negli stalli blu disciplinati da parcometro.

La collaborazione della Polizia Locale

Uno entrerà in servizio domani, lunedì. Lo scorso giugno il Consiglio comunale ha (ri)affidato in house il servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento alla società con sede in via Garibaldi guidata dall'amministratore unico Luca Zardoni, per altri cinque anni. Proprio quattro dipendenti di Assp sono stati nominati ausiliari della sosta dal primo cittadino. Per violazioni diverse da quelle in materia di sosta e fermata negli stalli blu l’ausiliario dovrà far intervenire gli agenti di Polizia Locale della comandante Francesca Telloli.

I nuovi parcometri in funzione da settembre

Dopo la nuova convenzione approvata dal Consiglio comunale di Cesano Maderno lo scorso 30 giugno, Assp si è attivata per

ridefinire le aree di sosta a pagamento: da settembre sono entrati in funzione i parcometri di ultima generazione che prevedono la

possibilità di pagare con bancomat e carte di credito e debito. E' attiva inoltre la piattaforma di pagamento online EasyPark ed è stata

terminata, come detto, la selezione pubblica per l’assunzione di un ausiliario della sosta sul territorio di Cesano Maderno.