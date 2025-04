Ausonia, che festa per i 75 anni con Meneghin e Pozzecco

L'emozione dell'incontro con il mito del basket italiano e la sorpresa, non prevista, della visita del coach della Nazionale.

La festa per i 75 anni dell'Ausonia

Sono incominciati con il botto i festeggiamenti per lo storico 75esimo compleanno dell'Ausonia, polisportiva dell'oratorio di Oreno di Vimercate.

Serata a TeatrOreno con i campioni

Ieri sera, venerdì 11 aprile, il primo evento a TeatrOreno. Un incontro per parlare dei valori dello sport, tra vittorie e sconfitte. A fare gli onori di casa un emozionato presidente della Polisportiva, Giacomo Crippa. Accanto a lui, Daniele Dallera, responsabile della redazione sportiva del Corriere della Sera. E poi, come detto, i campioni. Su tutti, Dino Meneghin, mito del basket italiano; l'ex calciatore di Serie A, Simone Boldini, l'ex ginnasta Serena Licchetta.

In sala tanti sportivi con le loro famiglie, i dirigenti della polisportiva e il padrone di casa, don Eugenio Calabresi.

La visita a sorpresa e lo show di Pozzecco

Poco prima dell'inizio, però, il fuori programma, una sorpresa inattesa: l'arrivo di Gianmarco Pozzecco, ex playmaker e attuale allenatore della Nazionale maggiore di basket.

Pozzecco ha intrattenuto grandi e piccoli per alcuni minuti raccontando aneddoti goliardici sulla sua carriera e alcuni episodi che lo legano a Dino Meneghin, celebrato come il numero 1 assoluto della pallacanestro italiana.

Il mito Meneghin

Meneghin che ha poi ripercorso, insieme al giornalista Dallera, la sua infinita carriera tra Varese e Milano, soffermandosi su alcuni momenti. Anche e soprattutto sulle sconfitte e sugli infortuni, sulla capacità di ricominciare ogni volta.

Il calciatore che ha giocato con Rivera e Maradona

Poi spazio a Simone Boldini, ex calciatore con alle spalle 239 partite in Serie A, con le maglie del Milan di Rivera e Maldera, il Napoli di Maradona, solo per citare alcuni compagni di squadra. E, a seguire, una carriera da allenatore, anche sulla panchina del Monza.

La ginnasta con titoli internazionali

Molto applaudita Serena Licchetta, giovane ex ginnasta della Nazionale di Artistica, protagonista in due Campionati europei e un Mondiale alle parallele asimmetriche e ora allenatrice di bimbe e ragazze.

Il Csi e la centralità degli oratori

Infine, spazio al Csi (Centro sportivo italiano), a cui la Polisportiva Ausonia è da sempre affiliata. Sul palco il vicepresidente del Csi Milano, Alessandro Izar, che ha ribadito l'importanza dello sport come veicolo di valori per i più piccoli e la centralità degli oratori come agenzie educative da cui non si può prescindere.

I prossimi appuntamenti

Le celebrazioni per i 75 anni dell'Ausonia non si sono naturalmente esaurite con l'appuntamento di ieri sera.

Per tutte le domeniche di maggio, dalle 9, in oratorio, sono previste sedute di risveglio muscolare per tutte le età. Appuntamento da non perdere sabato 24 maggio con una suggestiva fiaccolata, con partenza alle 19 dal Santuario della Madonna del Bosco, a Imbersago, e arrivo a Oreno alle 21. Dalle 22 spaghettata per tutti e spettacolo pirotecnico "The greatest show Ausonia".

Venerdì 30 maggio, dalle 19, via alla "Corsa delle contrade", percorso unico di 7 km attraverso le contrade storiche di Oreno. Manifestazione organizzata in collaborazione con il Circolo culturale orenese. Gran finale a giugno. Il primo del mese è prevista la festa di compleanno di Ausonia in oratorio, aperta alle 11 con la messa, seguita dal pranzo sociale, da un pomeriggio di giochi e dalla cena con musica, preceduta da un aperitivo. Infine, dal 4 al 15 giugno torni di calcio e volley in oratorio.

