Auto elettriche: installati a Besana i primi punti di ricarica

Sono arrivati anche a Besana in Brianza i primi punti di ricarica per i veicoli elettrici. Hanno trovato spazio in via Dante, nel parcheggio di fronte alla serra di villa Filippini.

Ecco dove si trovano

Nei prossimi giorni saranno installati anche in via La Pira a Valle Guidino e a Vergo Zoccorino, tra le vie Brioschi e Gramsci. Seguiranno infine le colonnine nel parcheggio del centro sportivo di via De Gasperi, a Villa Raverio; tra gli stalli di via Cimabue di fronte all’ex «Alcatraz» a Montesiro; nella zona della stazione ferroviaria di Villa Raverio e l’ultima nell’area industriale di via Puecher, a Cazzano.

Otto colonnine, due posti auto ciascuna

Otto in tutto i punti di ricarica delle auto elettriche previsti in città, ciascuno con con due posti auto, gestiti dalle tre società individuate dal Comune lo scorso novembre: Becharge, Ressolar ed Enel. La concessione dei siti è fissata in nove anni con possibilità di rinnovo di egual durata.