Auto in fiamme, attimi di paura a Usmate Velate. L'allarme è scattato nella mattinata di ieri, martedì 14 gennaio 2025, in via Liguria. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Auto in fiamme, attimi di paura a Usmate Velate

L'auto si trovava in transito lungo la bretellina che collega Carnate a Usmate Velate al di sotto della Tangenziale Est, quando improvvisamente ha preso fuoco. Sul posto, dopo la chiamata d'emergenza, si sono immediatamente portati i Vigili del fuoco con un'autopompa dalla sede centrale di Monza.

Nessun ferito

Il tempestivo intervento ha permesso di domare l'incendio nel giro di pochi minuti. Nel rogo l'auto è andata completamente distrutta, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Nemmeno il conducente, che è sceso illeso dalla vettura. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio delle autorità competenti.