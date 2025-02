Auto pagate e mai consegnate: diverse le denunce al concessionario

Sono diverse le segnalazioni e le denunce nei confronti del titolare del concessionario «Galimberti auto» di Verano. Almeno una ventina i clienti che hanno acquistato un'auto, l'hanno pagata ma non l'hanno mai ricevuta.

Una ventina di segnalazioni

Hanno acquistato l'auto, l'hanno pagata, ma non l'hanno mai ricevuta. Sono diverse le segnalazioni giunte alla nostra redazione, riguardo alla concessionaria Galimberti auto, in via Barzaghi a Verano Brianza. Diverse segnalazioni e diverse denunce risultano, ai Carabinieri di Verano, di Giussano e alla Guardia di Finanza di Seregno. Almeno una ventina sarebbero i casi. Casi molto simili tra loro, tutti accomunati dallo stesso finale: nessuno è ancora riuscito ad entrare in possesso della propria utilitaria ordinata e pagata per intero, ormai parecchi mesi fa. Tante le storie e le testimonianze raccolte, gente che vive in paese e nei comuni vicini, ma anche fuori provincia. Tutti ancora senza auto e seguiti da avvocati nel tentativo di risolvere la questione.

I racconti

Ad acquistare auto alla concessionaria di via Barzaghi sono andati diversi clienti, nei mesi scorsi, ma ad oggi sono tanti quelli che l'auto nuova non l'hanno mai ricevuta.

«Nel corso dei mesi abbiamo sentito diverse scuse e motivazioni varie per giustificare, quelli che inizialmente pensavamo fossero solo dei ritardi, poi abbiamo iniziato a preoccuparci, perchè facendo delle ricerche abbiamo appurato che l'auto che abbiamo pagato era stata venduta ad altri. Abbiamo anche scritto a Dacia Italia, la quale ci ha informati che Galimberti auto non è più un loro rivenditore da gennaio 2024, in concessionaria però ad aprile c'era il logo e c'è stato anche nei mesi a seguire. A quel punto abbiamo più volte chiesto spiegazioni al concessionario fino a quando ci siamo rivolti ad un avvocato e a metà dicembre abbiamo fatto denuncia alla Guardia di Finanza di Seregno, seguita poi da un’altra denuncia pochi giorni fa ai Carabinieri di Verano».

I clienti si sono uniti in un gruppo

Tra i clienti è nata subito solidarietà e grazie ad una serie di recensioni che sono state lasciate sulla pagina della concessionaria, hanno deciso di unirsi in gruppo.

«Stiamo cercando di darci una mano a vicenda - ha raccontato uno delle vittime che per prima si è mossa coinvolgendo tutti gli altri - ci siamo messi in contatto tra di noi. Molte sono le persone che si sono fatte avanti e che hanno raccontato tutte le stessa storia. Abbiamo calcato, nel nostro gruppo composto da 11 persone, una perdita complessiva, di oltre 180mila euro. Ognuno di noi è seguito da un avvocato e ha fatto denuncia ai carabinieri. Ci aspettiamo che si indaghi e soprattutto speriamo di riavere i nostri soldi».

Il proprietario della concessionaria rassicura tutti: pagherà

E’ pronto a restituire tutti i soldi ai clienti, il titolare della concessionaria di via Barzaghi. Si è reso disponibile a risolvere le varie questioni aperte nel giro di pochi giorni, ha chiesto ancora una settimana.

Consapevole della situazione si è giustificato parlando di alcuni problemi economici riscontrati ma ai quali è pronto a fare fronte svincolando del denaro. Le stesse spiegazioni le avrebbe date anche ai clienti che in questi mesi si sono rivolti a lui per riavere i propri soldi.